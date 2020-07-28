Курорты Кубани уверенно конкурируют с зарубежными, заявили власти

КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Курорты Кубани за 10 лет прошли большой путь и сегодня уверенно конкурируют с зарубежными, заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева в интервью РИА Новости.
"Наши лучшие курорты сегодня вполне конкурентоспособны по цене и по качеству со многими зарубежными курортами. За последние 10 лет мы прошли большой путь, который начался с подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Тогда наш флагманский курорт был в буквальном смысле перестроен по современным стандартам. Появились огромные туристические кластеры в Имеретинской низменности и в Красной Поляне. Мы подтянули до мирового уровня стандарты сервиса. Сначала в Сочи, но сейчас на него ориентируются другие курортные территории. И сегодня все больше отелей в крае работают под международными брендами. Мы модернизировали курортную инфраструктуру. Некоторые туристические направления были созданы буквально "с нуля", - рассказала Балаева.
Она отметила, что хотя курорты Краснодарского края часто ассоциируют с отдыхом эконом-класса, отрасль, в том числе и предприятия, работающие под международными брендами, имеют достойные предложения и в премиум-сегменте. Около 70 отелей на побережье работают в формате "все включено" и "ультра все включено", из активных видов отдыха предлагаются гольф и яхтинг.
"Но многие туристы до сих пор живут со старыми представлениями о курортах Краснодарского края и отдают предпочтение нашим заграничным конкурентам. Будем очень рады, если они "продегустируют" наш туристический продукт и оценят его новые качества", - добавила министр.
8 мая 2019, 08:00ТуризмПутешествие к голубой жемчужине. Зачем ехать в Абрау-Дюрсо
Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет. Она также отметила, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон. При этом дополнить пляжный отдых на черноморских курортах она рекомендовала посещением горных районов Западного Кавказа, частных виноделен и ферм, а также этнографических поселений.