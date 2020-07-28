Курорты Кубани уверенно конкурируют с зарубежными, заявили власти

"Но многие туристы до сих пор живут со старыми представлениями о курортах Краснодарского края и отдают предпочтение нашим заграничным конкурентам. Будем очень рады, если они "продегустируют" наш туристический продукт и оценят его новые качества", - добавила министр.

Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет. Она также отметила, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон. При этом дополнить пляжный отдых на черноморских курортах она рекомендовала посещением горных районов Западного Кавказа, частных виноделен и ферм, а также этнографических поселений.