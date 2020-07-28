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Курорты Кубани уверенно конкурируют с зарубежными, заявили власти
Курорты Кубани за 10 лет прошли большой путь и сегодня уверенно конкурируют с зарубежными, заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:14
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353
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новости - туризм, сочи, краснодарский край

Курорты Кубани уверенно конкурируют с зарубежными, заявили власти

09:33 28.07.2020 (обновлено: 10:14 28.07.2020)
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© Фото : Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяМинистр курортов Кубани Светлана Балаева
Министр курортов Кубани Светлана Балаева
© Фото : Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
Министр курортов Кубани Светлана Балаева. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Курорты Кубани за 10 лет прошли большой путь и сегодня уверенно конкурируют с зарубежными, заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева в интервью РИА Новости.
"Наши лучшие курорты сегодня вполне конкурентоспособны по цене и по качеству со многими зарубежными курортами. За последние 10 лет мы прошли большой путь, который начался с подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Тогда наш флагманский курорт был в буквальном смысле перестроен по современным стандартам. Появились огромные туристические кластеры в Имеретинской низменности и в Красной Поляне. Мы подтянули до мирового уровня стандарты сервиса. Сначала в Сочи, но сейчас на него ориентируются другие курортные территории. И сегодня все больше отелей в крае работают под международными брендами. Мы модернизировали курортную инфраструктуру. Некоторые туристические направления были созданы буквально "с нуля", - рассказала Балаева.
Она отметила, что хотя курорты Краснодарского края часто ассоциируют с отдыхом эконом-класса, отрасль, в том числе и предприятия, работающие под международными брендами, имеют достойные предложения и в премиум-сегменте. Около 70 отелей на побережье работают в формате "все включено" и "ультра все включено", из активных видов отдыха предлагаются гольф и яхтинг.
"Но многие туристы до сих пор живут со старыми представлениями о курортах Краснодарского края и отдают предпочтение нашим заграничным конкурентам. Будем очень рады, если они "продегустируют" наш туристический продукт и оценят его новые качества", - добавила министр.
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Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет. Она также отметила, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон. При этом дополнить пляжный отдых на черноморских курортах она рекомендовала посещением горных районов Западного Кавказа, частных виноделен и ферм, а также этнографических поселений.
Читайте полный текст интервью со Светланой Балаевой >>
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