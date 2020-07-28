В минкурортов Кубани призвали подумать о сохранении здравниц для детей

КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Нужно рассматривать вопрос об открытии здравниц для детей из других регионов, чтобы помочь детским санаториям остаться на плаву, заявила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.
Как пояснила министр, две трети из отдыхающих в детских здравницах Краснодарского края – это ребята из других субъектов РФ. Однако в связи ситуацией вокруг коронавируса власти пока разрешили открыть здравницы только для детей из своего региона.
"С учетом требований Роспотребнадзора ряд частных организаций, расположенных на территории Азово-Черноморского побережья Краснодарского края, рассматривают вопрос о перепрофилировании или консервации, что может привести к снижению количества детских здравниц, их коечной мощности (порядка 40 тысяч мест). Чтобы не допустить сокращения сети детских здравниц в Краснодарском крае, необходимо рассмотреть вопрос об открытии отдыха для детей из других субъектов Российской Федерации, а также смягчить требования Роспотребнадзора в части наполняемости отрядов до 100%. Это будет способствовать устойчивому развитию детских оздоровительных лагерей", - сказала Балаева.