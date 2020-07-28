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В минкурортов Кубани призвали подумать о сохранении здравниц для детей
Нужно рассматривать вопрос об открытии здравниц для детей из других регионов, чтобы помочь детским санаториям остаться на плаву, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:14
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
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россия
краснодарский край
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество

В минкурортов Кубани призвали подумать о сохранении здравниц для детей

09:26 28.07.2020 (обновлено: 10:14 28.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дети на набережной в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Нужно рассматривать вопрос об открытии здравниц для детей из других регионов, чтобы помочь детским санаториям остаться на плаву, заявила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.
Как пояснила министр, две трети из отдыхающих в детских здравницах Краснодарского края – это ребята из других субъектов РФ. Однако в связи ситуацией вокруг коронавируса власти пока разрешили открыть здравницы только для детей из своего региона.
"С учетом требований Роспотребнадзора ряд частных организаций, расположенных на территории Азово-Черноморского побережья Краснодарского края, рассматривают вопрос о перепрофилировании или консервации, что может привести к снижению количества детских здравниц, их коечной мощности (порядка 40 тысяч мест). Чтобы не допустить сокращения сети детских здравниц в Краснодарском крае, необходимо рассмотреть вопрос об открытии отдыха для детей из других субъектов Российской Федерации, а также смягчить требования Роспотребнадзора в части наполняемости отрядов до 100%. Это будет способствовать устойчивому развитию детских оздоровительных лагерей", - сказала Балаева.
Читайте полный текст интервью со Светланой Балаевой >>
Отдыхающие на горном курорте Красная Поляна
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
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