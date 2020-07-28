Вывозной рейс из Тель-Авива вылетел в Москву

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании " Вывозной рейс авиакомпании " Аэрофлот " вылетел из Тель-Авива Москву с 268 пассажирами на борту, в числе которых семь младенцев, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

Рейс SU501 вылетел из израильского аэропорта имени Бен-Гуриона в 8.55.

"В целом все прошло по плану, без инцидентов. Небольшая задержка с началом посадки", - рассказал РИА Новости представитель консульства, присутствовавший на регистрации пассажиров.

Среди пассажиров самолета -15 иностранцев. "Летит несколько израильтян по гуманитарным обстоятельствам, в том числе на лечение", - сообщил представитель дипмиссии.

При прохождении регистрации на рейс сотрудники аэропорта следили за тем, чтобы все пассажиры соблюдали меры социального дистанцирования и надевали маски. В российской дипмиссии отметили, что по прилету пассажирам придётся проходить 14-дневную обсервацию в Москве "по старой схеме". Израиль входит в число стран с относительно высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Это пятый вывозной рейс из Тель-Авива, организуемый Росавиацией , на котором содействие вывозу граждан оказывают МИД и посольство РФ в Израиле. Первый такой рейс улетел из Тель-Авива в Санкт-Петербург , а затем в Москву 28 апреля, второй рейс по направлению Тель-Авив - Ростов-на-Дону Екатеринбург состоялся 7 мая; третий вывозной рейс до Москвы состоялся 9 июня, четвёртый вылетел 30 июня.

Во вторник же в Москву вылетает рейс израильской компании "Исраэйр".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.