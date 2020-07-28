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Вывозной рейс из Тель-Авива вылетел в Москву
Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Тель-Авива в Москву с 268 пассажирами на борту, в числе которых семь младенцев, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:25
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РИА Новости
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353
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Вывозной рейс из Тель-Авива вылетел в Москву

09:25 28.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Тель-Авива в Москву с 268 пассажирами на борту, в числе которых семь младенцев, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
Рейс SU501 вылетел из израильского аэропорта имени Бен-Гуриона в 8.55.
"В целом все прошло по плану, без инцидентов. Небольшая задержка с началом посадки", - рассказал РИА Новости представитель консульства, присутствовавший на регистрации пассажиров.
Среди пассажиров самолета -15 иностранцев. "Летит несколько израильтян по гуманитарным обстоятельствам, в том числе на лечение", - сообщил представитель дипмиссии.
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При прохождении регистрации на рейс сотрудники аэропорта следили за тем, чтобы все пассажиры соблюдали меры социального дистанцирования и надевали маски. В российской дипмиссии отметили, что по прилету пассажирам придётся проходить 14-дневную обсервацию в Москве "по старой схеме". Израиль входит в число стран с относительно высоким уровнем заболеваемости COVID-19.
Это пятый вывозной рейс из Тель-Авива, организуемый Росавиацией, на котором содействие вывозу граждан оказывают МИД и посольство РФ в Израиле. Первый такой рейс улетел из Тель-Авива в Санкт-Петербург, а затем в Москву 28 апреля, второй рейс по направлению Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург состоялся 7 мая; третий вывозной рейс до Москвы состоялся 9 июня, четвёртый вылетел 30 июня.
Во вторник же в Москву вылетает рейс израильской компании "Исраэйр".
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
В минувшую пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинАэрофлотТатьяна ГоликоваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваМосковская область (Подмосковье)Ростов-на-ДонуОбщество
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