Во Владимирской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса во Владимирской области за сутки выросло на 26, до 5516, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5516 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, третий день подряд в регионе регистрируется менее 30 случаев COVID-19 за сутки.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 953 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 795, в Петушинском районе - 652, в Муроме - 491, в Ковровском районе - 445, в Александровском районе - 425, Собинском - 309, Вязниковском - 284, Юрьев-Польском - 257.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 5113 пациентов, скончались - 125.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.