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Во Владимирской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса во Владимирской области за сутки выросло на 26, до 5516, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область

Во Владимирской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

09:19 28.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса во Владимирской области за сутки выросло на 26, до 5516, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5516 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, третий день подряд в регионе регистрируется менее 30 случаев COVID-19 за сутки.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 953 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 795, в Петушинском районе - 652, в Муроме - 491, в Ковровском районе - 445, в Александровском районе - 425, Собинском - 309, Вязниковском - 284, Юрьев-Польском - 257.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 5113 пациентов, скончались - 125.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская область
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