В горах на Кубани запустили новые пешеходные маршруты

КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Новые пешеходные маршруты ждут гостей на территории Кавказского государственного биосферного заповедника и горнолыжных курортов на Кубани, рассказала в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.