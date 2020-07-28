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В горах на Кубани запустили новые пешеходные маршруты
Новые пешеходные маршруты ждут гостей на территории Кавказского государственного биосферного заповедника и горнолыжных курортов на Кубани, рассказала в интервью РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:14
туризм
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
новости - туризм, роза хутор, краснодарский край

В горах на Кубани запустили новые пешеходные маршруты

09:13 28.07.2020 (обновлено: 10:14 28.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПодвесной пешеходный мост на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Подвесной пешеходный мост на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Подвесной пешеходный мост на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Новые пешеходные маршруты ждут гостей на территории Кавказского государственного биосферного заповедника и горнолыжных курортов на Кубани, рассказала в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
Ранее она говорила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, предпосылок для роста цен сейчас нет. Она отмечала, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон. Дополнить пляжный отдых на черноморских курортах Кубани она рекомендовала посещением горных районов Западного Кавказа, частных виноделен и ферм, а также этнографических поселений.
"На горнолыжном курорте "Красная Поляна" к новому сезону были подготовлены более 10 новых пешеходных троп, на которых туристы встретят водопады, реликтовые деревья, альпийские луга, где растут уникальные растения-эндемики, а также цветы, занесенные в Красную книгу. Общая протяженность маршрутов на курорте – 40 километров. А курорт "Роза Хутор" предлагает туристам прогулки в лесной зоне долины реки Мзымта. На тропе "Озерный траверс" можно увидеть объекты зимних Олимпийских игр Сочи-2014 и живописное озеро. Кроме того, гости могут отправиться на велопрогулку по специальной горной тропе", - заявила кубанский министр.
Она отметила, что новые маршруты открыл и Кавказский государственный природный биосферный заповедник - для посетителей доступны семь направлений.
Читайте полный текст интервью со Светланой Балаевой >>
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ТуризмНовости - ТуризмРоза ХуторКраснодарский край
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