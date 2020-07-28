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Распространение нового коронавируса
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Казахстан готовится смягчить карантинные меры по коронавирусу
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил во вторник, что республика с 3 августа может смягчить некоторые ограничительные меры, которые ввело... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:01
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, казахстан, общество

Казахстан готовится смягчить карантинные меры по коронавирусу

09:01 28.07.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 28 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил во вторник, что республика с 3 августа может смягчить некоторые ограничительные меры, которые ввело правительство для сдерживания распространения коронавируса.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 526 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 84 648. Число выздоровевших пациентов превышает 54,4 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса. Кабинет министров Казахстана с 5 июля ввел в стране двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, позже ограничения были продлены по 2 августа.
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"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1600 человек в сутки, также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных - на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения", - сказал Цой на заседании правительства.
Он отметил, что с 3 августа при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы, а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности будет разрешена деятельность некоторых инфраструктурных объектов, в частности торгово-развлекательных центров и торговых домов, детских развивающих центров и кружков до пяти человек, салонов красоты по предварительной записи. Дистанционная форма работы должна сохраниться для 80% сотрудников государственных органов и офисных работников.
По словам Цоя, работа общественного транспорта должна быть с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50%.
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"Необходимо сохранить запрет на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, на работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов, объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов", - заявил министр.
Он отметил, что сохранится запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, религиозных объектов и на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), междугородних автобусов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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