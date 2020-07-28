В Японии оценили установку памятника "женщинам для утешения" в Корее

При этом Япония считает, что пока официальных документов, подтверждающих сам факт существования принудительной проституции, не найдено. Свою официальную позицию Япония не раз озвучивала и в ООН. В феврале 2018 года представитель японского МИД в ООН подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Ёсиды в газете "Асахи" в 1980-х годах, которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о "женщинах для утешения". В 1980-е годы Ёсида рассказал о якобы имевшей место охоте на кореянок для привлечения их в публичные дома, однако описанные им факты не нашли подтверждения в других источниках и оказались вымыслом. За публикацию ложного свидетельства под видом реального факта газета принесла публичные извинения в 2014 году.