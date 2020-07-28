Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575021408.html
В Японии оценили установку памятника "женщинам для утешения" в Корее
Новый памятник так называемым "женщинам для утешения", установленный в Южной Корее, окажет влияние на развитие отношений Токио и Сеула, такую точку зрения... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:00
мун чжэ ин
пак кын хе
синдзо абэ
южная корея
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/91189/78/911897811_0:188:2000:1313_1400x0_80_0_0_9c07eb30279c42f1e8ccf841167b81c1.jpg
https://ria.ru/20200714/1574310428.html
https://ria.ru/20191227/1562920704.html
южная корея
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/91189/78/911897811_0:188:2000:1313_1400x0_80_0_0_9c07eb30279c42f1e8ccf841167b81c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/91189/78/911897811_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_0a82fda183b465beb4f22254d4cfba11.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/91189/78/911897811_250:0:1750:1500_1400x0_80_0_0_68cf59da3b7ebfe86689bdca142cce0f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мун чжэ ин, пак кын хе, синдзо абэ, южная корея, япония, в мире

В Японии оценили установку памятника "женщинам для утешения" в Корее

09:00 28.07.2020
3131
© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии
© Fotolia / nmann77
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Новый памятник так называемым "женщинам для утешения", установленный в Южной Корее, окажет влияние на развитие отношений Токио и Сеула, такую точку зрения высказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Монумент был установлен в частном ботаническом саду в провинции Канвондо в Южной Корее. Он изображает сидящую на скамейке девушку, олицетворяющую жертву системы "женщин для утешения", существовавшую во время войны на оккупированных Японией территориях. Перед ней на коленях и склонив голову стоит мужчина, в котором, по сообщениям СМИ, нетрудно узнать премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Памятник называется "Вечное искупление".
"С точки зрения международного этикета, это совершенно недопустимо. Если сообщения в СМИ - правда, то это окажет решающее влияние на японо-южно-корейские отношения", - приводит слова Суги агентство Киодо.
Суга отметил, что Япония продолжает требовать от Сеула выполнения соглашения 2015 ода, согласно которому обе стороны признали все вопросы между собой "урегулированными полностью и окончательно".
Флаг Республики Корея
14 июля, 08:05
МИД Южной Кореи выразил протест Японии из-за островов Токто
Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты. Тем не менее, вопрос о "женщинах для утешения" вновь стал камнем преткновения для развития отношений несколько лет назад, и только после давления США два его азиатских союзника договорились о мировой, которую и фиксировало соглашение 2015 года. Оно было призвано "окончательно и бесповоротно" решить все противоречия с тем, чтобы вопрос о "женщинах для утешения" никогда больше не оказывал влияния на отношения Южной Кореи и Японии. Однако так как соглашение было подписано при администрации бывшего президента Пак Кын Хе, которая ушла в отставку в результате коррупционного скандала, при новом президенте Мун Чжэ Ине фонд помощи, куда Япония уже перевела к тому моменту около 9 миллионов долларов, был расформирован, и вопрос урегулирования проблемы заморожен.
При этом Япония считает, что пока официальных документов, подтверждающих сам факт существования принудительной проституции, не найдено. Свою официальную позицию Япония не раз озвучивала и в ООН. В феврале 2018 года представитель японского МИД в ООН подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Ёсиды в газете "Асахи" в 1980-х годах, которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о "женщинах для утешения". В 1980-е годы Ёсида рассказал о якобы имевшей место охоте на кореянок для привлечения их в публичные дома, однако описанные им факты не нашли подтверждения в других источниках и оказались вымыслом. За публикацию ложного свидетельства под видом реального факта газета принесла публичные извинения в 2014 году.
Несмотря на это, по заключенному в декабре 2015 года соглашению, Япония обязалась выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов) с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой.
Военнослужащие Южной Кореи
27 декабря 2019, 10:10
Южная Корея провела учения на спорных с Японией островах
252415
Обсудить 0
Мун Чжэ ИнПак Кын ХеСиндзо АбэЮжная КореяЯпонияВ мире
Рекомендуем
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Яйцеклетка и сперматозоиды
Уролог-андролог: COVID-19 найден в сперме
Статуи Фемиды
Экс-директор предприятия ФСИН Приамурья получил почти четыре года колонии
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
Российский самолет Ту-204
В "Шереметьево" штатно сел Ту-204 с отказом навигационного оборудования
Боль в животе
Названы симптомы рака печени
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Суперкар Lamborghini Huracan
Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Минкурортов Кубани не видит роста интереса к "диким" пляжам
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе
Азербайджан заявил о 38 обстрелах со стороны Армении
Медик у машины скорой помощи
В Магаданской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Гроза
СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Богдана Осипова с детьми
Прокуроры потребовали оставить под стражей заключенную в США россиянку
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Лента новостейМолния