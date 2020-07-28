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Экс-директор предприятия ФСИН Приамурья получил почти четыре года колонии
Бывший руководитель предприятия ФСИН России в Амурской области получил 3 года и 8 месяцев исправительной колонии за растрату 35 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:59
благовещенский городской суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
амурская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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благовещенский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), амурская область, происшествия

Экс-директор предприятия ФСИН Приамурья получил почти четыре года колонии

08:59 28.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Бывший руководитель предприятия ФСИН России в Амурской области получил 3 года и 8 месяцев исправительной колонии за растрату 35 миллионов рублей, сообщает прокуратура Амурской области.
Приговор вынес Благовещенский городской суд.
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов
11 марта, 18:54
Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
"Судом установлено, что в феврале 2014 года осужденный, являясь директором ФГУП "Амурское" ФСИН России, используя свое служебное положение, растратил вверенные ему денежные средства, ... перевел 35 млн. рублей на банковский счет другой организации, чем причинил ФГУП "Амурское" ФСИН России ущерб в особо крупном размере. Суд ... назначил виновному 3 года 8 месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает надзорное ведомство.
Суд также постановил взыскать с осуждённого 15,5 миллиона рублей - эта часть ущерба, которая не была возмещена.
В здании суда
23 июля, 17:03
Экс-глава жилфонда в ЯНАО получил 7 лет колонии за растрату 60 млн руб
022000
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Благовещенский городской судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Амурская областьПроисшествия
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