Экс-директор предприятия ФСИН Приамурья получил почти четыре года колонии

"Судом установлено, что в феврале 2014 года осужденный, являясь директором ФГУП "Амурское" ФСИН России, используя свое служебное положение, растратил вверенные ему денежные средства, ... перевел 35 млн. рублей на банковский счет другой организации, чем причинил ФГУП "Амурское" ФСИН России ущерб в особо крупном размере. Суд ... назначил виновному 3 года 8 месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает надзорное ведомство.