https://ria.ru/20200728/1575021377.html
Экс-директор предприятия ФСИН Приамурья получил почти четыре года колонии
Бывший руководитель предприятия ФСИН России в Амурской области получил 3 года и 8 месяцев исправительной колонии за растрату 35 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:59
2020-07-28T08:59
благовещенский городской суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
амурская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1400x0_80_0_0_31ceba92b712cf4374e142b11708280a.jpg
https://ria.ru/20200311/1568453731.html
https://realty.ria.ru/20200723/1574808819.html
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1400x0_80_0_0_31ceba92b712cf4374e142b11708280a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1305_1400x0_80_0_0_321ae36cbd4452242ea1c6d1615c8994.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1739_1400x0_80_0_0_5fd0a44f999b30cc8818766dd249a18e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), амурская область, происшествия