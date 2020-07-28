https://ria.ru/20200728/1575021174.html
Минкурортов Кубани не видит роста интереса к "диким" пляжам
Министерство курортов Кубани не фиксирует возрастания интереса к "диким" пляжам из-за ситуации с коронавирусом, на официальных пляжах, где работают спасатели и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:53
2020-07-28T10:12
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
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краснодарский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Министерство курортов Кубани не фиксирует возрастания интереса к "диким" пляжам из-за ситуации с коронавирусом, на официальных пляжах, где работают спасатели и проводится санобработка пляжного оборудования, отдыхать безопаснее, сказала в интервью РИА Новости глава ведомства Светлана Балаева.
Ранее министр заявила агентству, что отдыхающих в Краснодарском крае
сейчас принимают чуть более 60% пляжных территорий, получивших разрешения Роспотребнадзора
. Она отметила, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон.
"Мы не наблюдаем какого-то повышенного интереса к диким пляжам. Нужно сказать, что разрешенные для купания пляжи обустраиваются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию пляжей. Это, прежде всего, обеспечение охраны жизни людей на водных объектах. При этом на пляжах дежурят спасатели и медики. Их задача – предупредить несчастные случаи и оказать необходимую помощь, если она понадобится. На диких пляжах безопасность не обеспечивается. Отдыхающие сами несут ответственность за свое здоровье и должны хорошо подумать, стоит ли на них отдыхать", - рассказала агентству Балаева, отвечая на соответствующий вопрос.
Она отметила, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на официальных пляжах обязательно проводится санитарная обработка всего оборудования, дезинфицируются лежаки, раздевалки, душевые кабины. Обязанность следить за соблюдением социальной дистанции возложена на собственника пляжных территорий, уточнила министр, добавив, что лучше самых отдыхающих соблюдение мер безопасности не сможет обеспечить никто.