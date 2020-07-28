Минкурортов Кубани не видит роста интереса к "диким" пляжам

"Мы не наблюдаем какого-то повышенного интереса к диким пляжам. Нужно сказать, что разрешенные для купания пляжи обустраиваются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию пляжей. Это, прежде всего, обеспечение охраны жизни людей на водных объектах. При этом на пляжах дежурят спасатели и медики. Их задача – предупредить несчастные случаи и оказать необходимую помощь, если она понадобится. На диких пляжах безопасность не обеспечивается. Отдыхающие сами несут ответственность за свое здоровье и должны хорошо подумать, стоит ли на них отдыхать", - рассказала агентству Балаева, отвечая на соответствующий вопрос.