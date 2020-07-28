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В Москве рассказали о проекте по обновлению медицинских учреждений
Уже почти месяц пациенты 25 московских поликлиник, ушедших на капитальный ремонт, получают медицинскую помощь по новым адресам, за это время своих врачей уже... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:47
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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анастасия ракова , москва, общество

В Москве рассказали о проекте по обновлению медицинских учреждений

08:47 28.07.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уже почти месяц пациенты 25 московских поликлиник, ушедших на капитальный ремонт, получают медицинскую помощь по новым адресам, за это время своих врачей уже успели посетить более 160 тысяч горожан, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Масштабный проект по обновлению городских медучреждений в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник сейчас находится в активной фазе. В конце июня на капитальный ремонт ушли еще 25 поликлиник. Пациенты продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме – просто в другом здании. За это время своих врачей по новым адресам посетили более 160 тысяч горожан", - рассказала вице-мэр.
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Она отметила, что, несмотря на переезд, медицинская помощь оказывается своевременно и в полном объеме. Порядок записи к врачам остался прежним – горожане могут  использовать привычные каналы записи. Единственное изменение – это адрес, по которому проводится прием, поэтому очень важно обратить внимание на адрес и номер кабинета.
"Дополнительно для удобства пациентов совместно с транспортным комплексом столицы на время капитально ремонта было введено 10 новых автобусных маршрутов и изменено четыре действующих", - добавила Ракова.
Работы по капитальному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий городских медучреждений. Их ждет комплексное обновление, начиная с внешнего облика, заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. Дополнительно рядом с поликлиниками будет благоустроена и территория, появится больше зеленых насаждений, а также дополнительные парковочные места для пациентов. Сейчас в ремонте уже находятся более четверти зданий из общей программы капитального ремонта поликлиник. Из них – 20 детских, 16 взрослых и одно здание детско-взрослой поликлиники.
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Всю информацию, по какому адресу обращаться за медицинской помощью на время ремонта своей поликлиники, схему проезда, а также расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте департамента здравоохранения города Москвы и по телефону справочной службы 8(495) 531-69-98 по будням с 08:00 до 20:00 и выходные дни с 08:00 до 16:00. Помимо этого, специалисты на стойках информации поликлиник всегда готовы помочь и ответить на все интересующие вопросы.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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