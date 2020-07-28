В Москве рассказали о проекте по обновлению медицинских учреждений

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уже почти месяц пациенты 25 московских поликлиник, ушедших на капитальный ремонт, получают медицинскую помощь по новым адресам, за это время своих врачей уже успели посетить более 160 тысяч горожан, сообщила журналистам заместитель мэра Уже почти месяц пациенты 25 московских поликлиник, ушедших на капитальный ремонт, получают медицинскую помощь по новым адресам, за это время своих врачей уже успели посетить более 160 тысяч горожан, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Масштабный проект по обновлению городских медучреждений в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник сейчас находится в активной фазе. В конце июня на капитальный ремонт ушли еще 25 поликлиник. Пациенты продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме – просто в другом здании. За это время своих врачей по новым адресам посетили более 160 тысяч горожан", - рассказала вице-мэр.

Она отметила, что, несмотря на переезд, медицинская помощь оказывается своевременно и в полном объеме. Порядок записи к врачам остался прежним – горожане могут использовать привычные каналы записи. Единственное изменение – это адрес, по которому проводится прием, поэтому очень важно обратить внимание на адрес и номер кабинета.

"Дополнительно для удобства пациентов совместно с транспортным комплексом столицы на время капитально ремонта было введено 10 новых автобусных маршрутов и изменено четыре действующих", - добавила Ракова.

Работы по капитальному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий городских медучреждений. Их ждет комплексное обновление, начиная с внешнего облика, заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. Дополнительно рядом с поликлиниками будет благоустроена и территория, появится больше зеленых насаждений, а также дополнительные парковочные места для пациентов. Сейчас в ремонте уже находятся более четверти зданий из общей программы капитального ремонта поликлиник. Из них – 20 детских, 16 взрослых и одно здание детско-взрослой поликлиники.