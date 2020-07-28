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Туризм
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Более 60 процентов кубанских пляжей уже принимают отдыхающих
Более 60% пляжей Краснодарского края уже принимают отдыхающих, они имеют разрешения Роспотребнадзора, сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:12
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
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краснодарский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край

Более 60 процентов кубанских пляжей уже принимают отдыхающих

08:41 28.07.2020 (обновлено: 10:12 28.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Более 60% пляжей Краснодарского края уже принимают отдыхающих, они имеют разрешения Роспотребнадзора, сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет. Она также отмечала, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон.
"Всего в крае ежегодно открывается около 500 пляжных территорий. Сегодня открыто 309. Каждый пляж был осмотрен специалистами Роспотребнадзора, по каждому объекту выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. На каждом пляже также было проведено водолазное обследование дна, оформлены соответствующие документы. Такую процедуру все пляжи проходят каждый год", - рассказала агентству Балаева.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский край
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