Более 60 процентов кубанских пляжей уже принимают отдыхающих

КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Более 60% пляжей Краснодарского края уже принимают отдыхающих, они имеют разрешения Роспотребнадзора, сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет. Она также отмечала, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон.
"Всего в крае ежегодно открывается около 500 пляжных территорий. Сегодня открыто 309. Каждый пляж был осмотрен специалистами Роспотребнадзора, по каждому объекту выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. На каждом пляже также было проведено водолазное обследование дна, оформлены соответствующие документы. Такую процедуру все пляжи проходят каждый год", - рассказала агентству Балаева.