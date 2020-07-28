Вода ушла из подтопленных домов Октябрьского района Приамурья

Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Все жилые дома сел Романовка и Смелое Все жилые дома сел Романовка и Смелое Октябрьского района Амурской области , подтопленные 26 июля дождевым паводком, освободились от воды, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

Режим ЧС был объявлен на территории этих двух сел 26 июля, как сообщало ведомство, дождевой паводок подтопил в селе Смелое 29 жилых домов и 29 придворовых территорий, в Романовке - 7 жилых домов и 37 придворовых территорий.

"Вода ушла со всех подтопленных придворовых территорий и жилых домов села Смелого, спад уровня воды в населенном пункте за сутки составил 1 метр 20 сантиметров. В селе Романовке вода упала на 48 сантиметров за сутки, подтопленными остаются восемь придворовых территорий. Пожарные-спасатели аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Амурской области и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ проводят откачку воды из подполий, просушку домов и оказывают другую помощь населению", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

Для просушки домов в Октябрьский район доставлены тепловые пушки, также запланирован завоз специальных обеззараживающих растворов.