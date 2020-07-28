https://ria.ru/20200728/1575020532.html
Вода ушла из подтопленных домов Октябрьского района Приамурья
Все жилые дома сел Романовка и Смелое Октябрьского района Амурской области, подтопленные 26 июля дождевым паводком, освободились от воды, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:37
2020-07-28T08:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
октябрьский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_0:49:1280:769_1400x0_80_0_0_9e2c7cc88836f4d31287ca59936308f4.jpg
https://ria.ru/20200727/1574957641.html
https://ria.ru/20200721/1574626303.html
амурская область
октябрьский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_0:49:1280:769_1400x0_80_0_0_9e2c7cc88836f4d31287ca59936308f4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_88dd8d57fc4842aec37fda579c54f1a4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_215:0:1189:974_1400x0_80_0_0_2338481432e7ffb15e1eea387ee574a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, октябрьский район, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости.
Все жилые дома сел Романовка и Смелое Октябрьского района Амурской области
, подтопленные 26 июля дождевым паводком, освободились от воды, сообщает ГУ МЧС
по Амурской области.
Режим ЧС был объявлен на территории этих двух сел 26 июля, как сообщало ведомство, дождевой паводок подтопил в селе Смелое 29 жилых домов и 29 придворовых территорий, в Романовке - 7 жилых домов и 37 придворовых территорий.
"Вода ушла со всех подтопленных придворовых территорий и жилых домов села Смелого, спад уровня воды в населенном пункте за сутки составил 1 метр 20 сантиметров. В селе Романовке вода упала на 48 сантиметров за сутки, подтопленными остаются восемь придворовых территорий. Пожарные-спасатели аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Амурской области и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ проводят откачку воды из подполий, просушку домов и оказывают другую помощь населению", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Для просушки домов в Октябрьский район доставлены тепловые пушки, также запланирован завоз специальных обеззараживающих растворов.
Все ранее эвакуированные жители села Смелое уже вернулись домой, в пункте временного размещения в селе Романовка остаются двое детей. Всего к ликвидации ЧС привлечено 69 человек и 15 единиц техники.