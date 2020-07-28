На Кубани рассчитывают принять семь миллионов туристов за лето

"Мы наблюдали, как в течение июня постепенно нарастал поток туристов на наши курорты. По итогам первого месяца мы приняли более полумиллиона гостей. Конечно, это мало по сравнению с прошлым годом, но в сложившихся условиях мы оцениваем этот результат положительно. По ситуации за первую половину июля, а также по бронированиям на август мы можем строить довольно оптимистичные прогнозы. По итогам трех летних месяцев планируем принять не менее 7 миллионов гостей. Надеемся также на активный бархатный сезон", - рассказала РИА Новости Балаева.