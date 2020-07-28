https://ria.ru/20200728/1575020482.html
На Кубани рассчитывают принять семь миллионов туристов за лето
Власти Кубани рассчитывают за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:35
2020-07-28T10:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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новости - туризм, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Власти Кубани рассчитывают за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон, сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края
, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет.
"Мы наблюдали, как в течение июня постепенно нарастал поток туристов на наши курорты. По итогам первого месяца мы приняли более полумиллиона гостей. Конечно, это мало по сравнению с прошлым годом, но в сложившихся условиях мы оцениваем этот результат положительно. По ситуации за первую половину июля, а также по бронированиям на август мы можем строить довольно оптимистичные прогнозы. По итогам трех летних месяцев планируем принять не менее 7 миллионов гостей. Надеемся также на активный бархатный сезон", - рассказала РИА Новости Балаева.
В прошлом году, по данным властей, в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.