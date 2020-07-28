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На Кубани рассчитывают принять семь миллионов туристов за лето
Власти Кубани рассчитывают за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
новости - туризм, краснодарский край, общество

На Кубани рассчитывают принять семь миллионов туристов за лето

08:35 28.07.2020 (обновлено: 10:12 28.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Власти Кубани рассчитывают за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон, сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет.
"Мы наблюдали, как в течение июня постепенно нарастал поток туристов на наши курорты. По итогам первого месяца мы приняли более полумиллиона гостей. Конечно, это мало по сравнению с прошлым годом, но в сложившихся условиях мы оцениваем этот результат положительно. По ситуации за первую половину июля, а также по бронированиям на август мы можем строить довольно оптимистичные прогнозы. По итогам трех летних месяцев планируем принять не менее 7 миллионов гостей. Надеемся также на активный бархатный сезон", - рассказала РИА Новости Балаева.
В прошлом году, по данным властей, в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.
Читайте полный текст интервью >>>
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