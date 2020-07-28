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Эксперты пересматривают прогнозы урожая пшеницы с учетом засухи в Сибири
Официальная статистика говорит о росте посевной площади как о факторе, прямо влияющем на сбор урожая, но засуха за Уралом и в Сибири внесла негативные... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:31
поволжье
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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экономика
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РИА Новости
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60
поволжье, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), алтайский край, экономика

Эксперты пересматривают прогнозы урожая пшеницы с учетом засухи в Сибири

08:31 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомбайн во время уборки пшеницы в Краснодарском крае
Комбайн во время уборки пшеницы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Комбайн во время уборки пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Официальная статистика говорит о росте посевной площади как о факторе, прямо влияющем на сбор урожая, но засуха за Уралом и в Сибири внесла негативные коррективы в прогнозы урожая зерновых и пшеницы в РФ, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости.
Согласно данным Росстата, опубликованным в пятницу, посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами в хозяйствах всех категорий в 2020 году оцениваются в 47,981 миллиона гектаров (46,66 миллиона гектаров годом ранее), в том числе под пшеницей - 29,421 миллиона гектаров против 28,092 миллиона гектаров в прошлом году.
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"Общая площадь (яровых и озимых - ред.) в 29,4 миллиона гектаров - рекордная за постсоветское время", - говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон". "Площадь сева под пшеницей выросла по сравнению с 2019 годом на 1,3 миллиона гектаров до 29,4 миллиона гектаров, что выше большинства оценок на рынке. В ближайшее время "Совэкон" ожидает повышения прогнозов российского урожая, что будет давить на мировой рынок пшеницы", - говорится в обзоре.
Оценка самого "Совэкона" составляла 29,3 миллиона гектаров, последний публичный прогноз от начала июля, основанный на этой площади - 79,7 миллиона тонн пшеницы. Его планируется обновить на текущей неделе, а сами эксперты ожидают серии повышения оценок урожая пшеницы для России, не исключая, что цифры большинства прогнозистов, вероятно, вновь начнут приближаться к 80 миллионам тонн.
Между тем, в июле в связи с засухой в ряде регионов РФ (Омской, Челябинской, Астраханской, Новосибирской областей, Алтайского края) стал расти риск увеличения площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур. Эксперты считают, что эта ситуация может внести негативные коррективы, и понижают прогнозы сбора.
"Из-за чрезвычайных ситуаций и засушливых явлений прогнозируем еще большее снижение сбора по Сибири, частично это будет возмещено ростом прогноза по Центру и Поволжью, оценка уточнена по Югу. Урожай пшеницы оценивается в 77,1-77,6 миллиона тонн в сравнении с 77,8 миллиона тонн ранее. В целом валовой сбор может составить 123,5-124 миллиона тонн, по сравнению с оценкой от начала июля в 124,4 миллиона тонн", - сказал директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский, уточнив, что прогнозы учитывают последние оценки Росстата.
Он считает, что снижение валового сбора по Сибири по сравнению с прошлым годом может составить 1,6-1,8 миллиона тонн, но по Центру сбор может вырасти на 4 миллиона тонн и более; по Приволжскому федеральному округу прирост получается еще более существенным, так как в прошлом году был провал (11,4 миллиона тонн), и в этом году аграрии могут собрать более 16 миллионов тонн.
В свою очередь гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил, что после статистики Росстата прогноз сбора пшеницы повышен до 78 миллионов тонн (был 76,5 миллиона тонн - ред.), в целом по зерновым - до 126 миллионов тонн. "ИКАР" заметно повысил прогноз сбора по центру, умеренно - по Югу и Поволжью, и если бы не ситуация с засухой в Сибири, прогноз был бы выше, добавил он.
Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2020 году на уровне порядка 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы может достичь 75 миллионов тонн.
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ПоволжьеФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Алтайский крайЭкономика
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