Общепит и кинотеатры в Амурской области откроются с 1 августа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Кафе и рестораны откроются в городах Кафе и рестораны откроются в городах Благовещенск и Свободный Амурской области с 1 августа, в этот же день в регионе после перерыва из-за COVID-19 вновь примут зрителей кинотеатры, сообщил глава Приамурья Василий Орлов

Большая часть объектов общепита в Амурской области вернулись к работе в апреле, Благовещенск и Свободный тогда не вошли в этот перечень из-за сложной ситуации с COVID-19.

"У нас откроется с 1 августа общепит в Благовещенске и Свободном. Кинотеатры у нас также должны быть открыты с 1 августа при соблюдении соответствующих мер безопасности. Это в первую очередь рассадка и дезинфекция. По ночным клубам пока решения нет. У нас также запрещены все общественные мероприятия", - сказал Орлов во время прямого эфира в Instagram

Глава Приамурья добавил, что ситуация с COVID-19 в области "контролируемая, но при этом остается достаточно тревожной".

Всего, по последним данным правительства Амурской области, в регионе выявлено 2632 случая COVID-19, 1497 человек выздоровели, скончались 43 человека. Коэффициент распространения инфекции - 1,1.