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Общепит и кинотеатры в Амурской области откроются с 1 августа
Кафе и рестораны откроются в городах Благовещенск и Свободный Амурской области с 1 августа, в этот же день в регионе после перерыва из-за COVID-19 вновь примут... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:52
2020-07-28T07:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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амурская область, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости.
Кафе и рестораны откроются в городах Благовещенск
и Свободный Амурской области
с 1 августа, в этот же день в регионе после перерыва из-за COVID-19 вновь примут зрителей кинотеатры, сообщил глава Приамурья Василий Орлов
.
Большая часть объектов общепита в Амурской области вернулись к работе в апреле, Благовещенск и Свободный тогда не вошли в этот перечень из-за сложной ситуации с COVID-19.
"У нас откроется с 1 августа общепит в Благовещенске и Свободном. Кинотеатры у нас также должны быть открыты с 1 августа при соблюдении соответствующих мер безопасности. Это в первую очередь рассадка и дезинфекция. По ночным клубам пока решения нет. У нас также запрещены все общественные мероприятия", - сказал Орлов во время прямого эфира в Instagram
.
Глава Приамурья добавил, что ситуация с COVID-19 в области "контролируемая, но при этом остается достаточно тревожной".
Всего, по последним данным правительства Амурской области, в регионе выявлено 2632 случая COVID-19, 1497 человек выздоровели, скончались 43 человека. Коэффициент распространения инфекции - 1,1.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.