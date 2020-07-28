Глава "Пятерочки" рассказал, какие покупатели ходят в магазины сети

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Магазины торговой сети " Магазины торговой сети " Пятерочка " посещают преимущественно женщины, для покупателей важны и цена, и качество, при этом они отдают предпочтение отечественным и известным маркам продуктов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров

"Ядро нашей аудитории - женщины старше 35 лет, около 40% посетителей - мужчины. "Пятерочку" также выбирают пенсионеры и мамы с детьми. Они рациональны, для них важна и цена, и качество, они планируют покупки и запасаются впрок. Они отдают предпочтение отечественным и известным брендам, но могут пробовать что-то новое", - сказал Гончаров.

"При этом рациональность не исключает заботу о здоровье и стремление вести здоровый образ жизни. Еще наши гости предусмотрительны, осторожны, больше ценят семью, чем карьеру, являются традиционалистами", - добавил он.

Комментируя изменения в потребительском поведении россиян, глава "Пятерочки" отметил, что сейчас ключевым фактором для посетителей магазинов стала безопасность. "Я думаю, этот тренд останется, и мы работаем над тем, чтобы магазины соответствовали новым требованиям по безопасности. Второе: коронавирус сломал барьер заказа продуктов через интернет", - указал он.