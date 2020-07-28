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Глава "Пятерочки" рассказал, какие покупатели ходят в магазины сети
Магазины торговой сети "Пятерочка" посещают преимущественно женщины, для покупателей важны и цена, и качество, при этом они отдают предпочтение отечественным и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:02
россия
пятерочка (сеть магазинов)
общество
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россия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, пятерочка (сеть магазинов), общество

Глава "Пятерочки" рассказал, какие покупатели ходят в магазины сети

07:02 28.07.2020
5233
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип на здании одного из магазинов "Пятерочка" в Москве
Логотип на здании одного из магазинов Пятерочка в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Магазины торговой сети "Пятерочка" посещают преимущественно женщины, для покупателей важны и цена, и качество, при этом они отдают предпочтение отечественным и известным маркам продуктов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
"Ядро нашей аудитории - женщины старше 35 лет, около 40% посетителей - мужчины. "Пятерочку" также выбирают пенсионеры и мамы с детьми. Они рациональны, для них важна и цена, и качество, они планируют покупки и запасаются впрок. Они отдают предпочтение отечественным и известным брендам, но могут пробовать что-то новое", - сказал Гончаров.
"При этом рациональность не исключает заботу о здоровье и стремление вести здоровый образ жизни. Еще наши гости предусмотрительны, осторожны, больше ценят семью, чем карьеру, являются традиционалистами", - добавил он.
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Комментируя изменения в потребительском поведении россиян, глава "Пятерочки" отметил, что сейчас ключевым фактором для посетителей магазинов стала безопасность. "Я думаю, этот тренд останется, и мы работаем над тем, чтобы магазины соответствовали новым требованиям по безопасности. Второе: коронавирус сломал барьер заказа продуктов через интернет", - указал он.
По его словам, наблюдается также снижение частоты визитов в магазины, кроме того, сохраняется тенденция к большим покупкам, поскольку люди продолжают готовить еду дома. "Кроме того, это запрос на низкие цены. Экономическая ситуация отразится на доходах граждан, поэтому потребление сместится в более низкий ценовой сегмент, где как раз наши позиции очень прочны", - сказал Гончаров.
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РоссияПятерочка (сеть магазинов)Общество
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