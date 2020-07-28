В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Эксперты Эксперты Роспотребнадзора порекомендовали покупать сыры с ровной, тонкой и не поврежденной коркой.

Отмечается, что хороший сыр, как правило, будет белого или светло-желтого цвета. На разрезе он должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой, овальной или угловатой формы в зависимости от сорта.

По словам специалистов, аромат качественного сыра может быть сладковато-пряным или кисловатым. Прогорклый, тухлый или сальный запах должен насторожить покупателя.

Не стоит брать продукт с плесенью, если речь не идет о специальных сортах, отметили специалисты ведомства.