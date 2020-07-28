https://ria.ru/20200728/1575018310.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр
Эксперты Роспотребнадзора порекомендовали покупать сыры с ровной, тонкой и не поврежденной коркой. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T06:11
2020-07-28T08:46
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Эксперты Роспотребнадзора
порекомендовали покупать сыры с ровной, тонкой и не поврежденной коркой.
Отмечается, что хороший сыр, как правило, будет белого или светло-желтого цвета. На разрезе он должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой, овальной или угловатой формы в зависимости от сорта.
По словам специалистов, аромат качественного сыра может быть сладковато-пряным или кисловатым. Прогорклый, тухлый или сальный запах должен насторожить покупателя.
Не стоит брать продукт с плесенью, если речь не идет о специальных сортах, отметили специалисты ведомства.
При покупке сыра важно внимательно изучить состав продукта. Предпочтение советуют отдать продуктам в фабричной упаковке, поскольку на ней всегда можно найти состав и срок годности. Кроме того, такой способ упаковки гарантирует отсутствие посторонних бактерий, пояснили в Роспотребнадзоре.