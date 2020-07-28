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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане за сутки выявили более 1,5 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1526 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 84 648, сообщила во вторник межведомственная... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T05:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане за сутки выявили более 1,5 тысячи случаев коронавируса

05:26 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКазахстан
Казахстан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 28 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1526 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 84 648, сообщила во вторник межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 52,5 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 870, бессимптомных носителей - 656", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (253) и Нур-Султане (250).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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