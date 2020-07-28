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Раскрыта причина особого влияния вина на россиян
Вино вредит россиянам больше, чем европейцам, у которых желудки "приучены" к нему, заявил в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, главный научный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:04
российская академия наук
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российская академия наук, россия, здоровье - общество, вино, общество

Раскрыта причина особого влияния вина на россиян

04:04 28.07.2020
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© Depositphotos / fonzie26 Розовое игристое вино
Розовое игристое вино
© Depositphotos / fonzie26
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вино вредит россиянам больше, чем европейцам, у которых желудки "приучены" к нему, заявил в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон.
Употребление вина для россиян намного вреднее, чем для жителей Франции, Италии или Испании. Владимир Ковальзон уверен, что дело в отсутствии у россиян многолетней винной культуры, которая присуща европейцам и даже отразилась на их организме. Поэтому у россиян от вина чаще бывает изжога и боли в желудке.
"Во Франции, Италии и Испании - там все знают, какое вино и когда надо пить. Там люди разбираются в сортах винограда и понимают, к какой еде какое вино подходит. У них есть винная культура. Они приучены пить вино, и у них ферментная система с желудком привыкли к этому. У россиян от вина часто бывает изжога, поэтому они не любят натуральные вина. У нас их считают кислыми, а у европейцев организм адаптирован к этому", - заключил в беседе с радио Sputnik доктор биологических наук.
Смягчить негативное влияние вина на желудок может правильный его подбор, считает Владимир Ковальзон. По его словам, помощь сомелье может быть очень полезна, но окончательный выбор напитка, после которого не будет неприятных последствий, это все же дело индивидуальное.
"Люди не знают, какое вино надо пить. Ты приходишь в магазин, а там стоит миллион всяких вин с ценой от 200 рублей до 8000. Что мы в них понимаем? Что мы о них знаем? Ничего. Для этого сомелье должен подсказать. Но он тоже не знает вас и может только примерно сориентироваться. На самом деле, человек должен сам себе подобрать вино, от которого ему будет хорошо и живот болеть не будет, и изжоги не будет", - уверен Владимир Ковальзон.
При этом не надо забывать, что вино, как и любой другой продукт, вредит здоровью, если его употреблять в больших дозах.
"Проблема в том, что алкоголь не вреден в малых дозах, а мы его пьем в токсических дозах. Алкоголь, как и любое другое вещество, вредено в огромных дозах", - подчеркнул Владимир Ковальзон в интервью радио Sputnik.
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Российская академия наукРоссияЗдоровье - ОбществоВиноОбщество
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