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На Кубани заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на отдых
Отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:12
туризм
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, краснодарский край, общество

На Кубани заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на отдых

03:26 28.07.2020 (обновлено: 10:12 28.07.2020)
60
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет, заявила РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
В начале лета в СМИ появилась информация о том, что стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%. В Ассоциации туроператоров России назвали эту информацию фейком, в Российском союзе туриндустрии также не согласились с подобным прогнозом.
Власти Краснодарского края по факту работы отрасли в июне-июле резюмировали, что рост цен на отдых в регионе не наблюдается.
"Нет, не фиксируем. Для этого нет никаких предпосылок. Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены. Все прекрасно понимают, что сейчас крайне важно привлечь как можно больше туристов. А повышение цен в данном случае – это не лучшая стратегия", - сказала Балаева.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. В частности, с 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию, с 21 июня, когда карантин был снят, – работу гостиниц и пансионатов. Однако несмотря на ряд послаблений и открытие объектов режим повышенной готовности продлен в регионе до 3 августа.
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