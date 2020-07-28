https://ria.ru/20200728/1575017061.html
На Кубани заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на отдых
Отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:26
2020-07-28T10:12
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155619/79/1556197973_0:315:2925:1960_1400x0_80_0_0_9f0a4317ae2ed4a4c0aec3d957912c31.jpg
https://ria.ru/20200724/1574865856.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155619/79/1556197973_0:315:2925:1960_1400x0_80_0_0_9f0a4317ae2ed4a4c0aec3d957912c31.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155619/79/1556197973_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_1ac6e759e8e7b8949ca7b4ac76b6b570.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155619/79/1556197973_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_054d334981eab3b3d39f4e99878fe4b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости.
Отдых на курортах Краснодарского края
, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет, заявила РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
В начале лета в СМИ появилась информация о том, что стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%. В Ассоциации туроператоров России назвали эту информацию фейком, в Российском союзе туриндустрии также не согласились с подобным прогнозом.
Власти Краснодарского края по факту работы отрасли в июне-июле резюмировали, что рост цен на отдых в регионе не наблюдается.
"Нет, не фиксируем. Для этого нет никаких предпосылок. Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены. Все прекрасно понимают, что сейчас крайне важно привлечь как можно больше туристов. А повышение цен в данном случае – это не лучшая стратегия", - сказала Балаева.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. В частности, с 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию, с 21 июня, когда карантин был снят, – работу гостиниц и пансионатов. Однако несмотря на ряд послаблений и открытие объектов режим повышенной готовности продлен в регионе до 3 августа.