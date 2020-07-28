На Кубани заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на отдых

"Нет, не фиксируем. Для этого нет никаких предпосылок. Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены. Все прекрасно понимают, что сейчас крайне важно привлечь как можно больше туристов. А повышение цен в данном случае – это не лучшая стратегия", - сказала Балаева.