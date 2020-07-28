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"Пятерочка" задумалась об открытии магазина без кассиров
Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) изучает открытие "магазина без кассиров" для широкого круга покупателей, а не только для сотрудников... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:17
россия
пятерочка (сеть магазинов)
x5 retail group
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group, экономика

"Пятерочка" задумалась об открытии магазина без кассиров

03:17 28.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМужчина выбирает товары в магазине "Пятерочка"
Мужчина выбирает товары в магазине Пятерочка
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Мужчина выбирает товары в магазине "Пятерочка". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) изучает открытие "магазина без кассиров" для широкого круга покупателей, а не только для сотрудников ритейлера, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
X5 запустила небольшой экспериментальный магазин "Пятерочка с собой" в сентябре 2019 года. Он находится на территории объекта X5 в Долгопрудном и предназначен для сотрудников компании. Магазин работает на основе IoT ("интернета вещей"): система специальных датчиков автоматически контролируют процесс входа, выхода, нахождения в посещении, температурный режим, освещение, обеспечивают физическую безопасность.
"Мы продолжаем тестировать среди сотрудников формат "Пятерочка с собой" - это высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров. В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики", - сказал Гончаров.
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Комментируя влияние режима самоизоляции из-за коронавируса на "Пятерочку", он отметил, что весна подтвердила правильность выбранного компанией направления развития. "Во-первых, это стратегическое решение по развитию цифровых сервисов "Пятерочки", которое мы приняли полтора года назад", - указал гендиректор сети.
"Во-вторых, мы увидели, что "Пятерочка" как формат "магазинов у дома" лучше приспособлена к текущей ситуации. Сейчас мы наблюдаем переток в наши магазины покупателей из более премиальных форматов - супермаркетов и гипермаркетов, а также более быстрыми темпами из традиционной розницы. Мы заметили и появление новых гостей со средним и более высокими доходами", - добавил он.
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РоссияПятерочка (сеть магазинов)X5 Retail GroupЭкономика
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