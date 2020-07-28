"Пятерочка" задумалась об открытии магазина без кассиров

"Во-вторых, мы увидели, что "Пятерочка" как формат "магазинов у дома" лучше приспособлена к текущей ситуации. Сейчас мы наблюдаем переток в наши магазины покупателей из более премиальных форматов - супермаркетов и гипермаркетов, а также более быстрыми темпами из традиционной розницы. Мы заметили и появление новых гостей со средним и более высокими доходами", - добавил он.