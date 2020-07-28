В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции "Олег Шеин. разрабатывают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции " Справедливая Россия

По его словам, изменения планируется внести в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".

"Речь идет о законопроекте, по которому владельцы собак (бесплатно, разумеется) должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных. <…> Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать", — сказал Шеин.

Депутат отметил, что бездомных собак отлавливают и стерилизуют за счет государства. При этом в мире широко распространена система штрафов для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, что невозможно осуществить без обязательной регистрации питомцев.

"Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрации не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим", — подчеркнул парламентарий.

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин. Размер штрафов будет определяться отдельным законопроектом, вносящим изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Проект планируют внести в Госдуму в сентябре.