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В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
В Госдуме разрабатывают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:35
россия
госдума рф
общество
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Kаждую бездомную собаку, на тех кто высосал закон из пальца, т.е. на каждого госдумного бездумца по псу, и налог,
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
россия, госдума рф, общество

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

03:10 28.07.2020 (обновлено: 11:35 28.07.2020)
11494
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с собаками
Женщина гуляет с собаками
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.
По его словам, изменения планируется внести в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".

"Речь идет о законопроекте, по которому владельцы собак (бесплатно, разумеется) должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных. <…> Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать", — сказал Шеин.

Депутат отметил, что бездомных собак отлавливают и стерилизуют за счет государства. При этом в мире широко распространена система штрафов для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, что невозможно осуществить без обязательной регистрации питомцев.
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"Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрации не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим", — подчеркнул парламентарий.
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин. Размер штрафов будет определяться отдельным законопроектом, вносящим изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Проект планируют внести в Госдуму в сентябре.
Это не первая попытка систематизировать данные о животных в России. В частности, в ноябре прошлого года сообщалось, что Минсельхоз хочет внести законопроект об обязательной идентификации питомцев. Необходимость этого обосновывалась принятием закона "Об ответственном обращении с животными".
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На Дальний Восток обратите внимания лучше!Цирк!!
28 июля, 05:25
Александр Потаенко
49000364
Kаждую бездомную собаку, на тех кто высосал закон из пальца, т.е. на каждого госдумного бездумца по псу, и налог,
28 июля, 05:33
vladidur
42000557
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