Японские читатели оценили парад в честь Дня ВМФ России

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники.
"Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно!" – написал пользователь kitan.
"Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у нее значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается "взять" новейшими военными разработками", – отметил tet.
"Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды — это серьезно. Их ничем не остановить", - выразил мнение ziq.
"Не нужно забывать, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях", - добавил tarou.
Главный военно-морской парад прошел 26 июля в акватории Кронштадта. На нем представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Парады также прошли в других городах России.
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27 июля, 13:48Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФПразднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.