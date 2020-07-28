Японские читатели оценили парад в честь Дня ВМФ России

Парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге

Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники.

"Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно!" – написал пользователь kitan.

"Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у нее значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается "взять" новейшими военными разработками", – отметил tet.

"Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды — это серьезно. Их ничем не остановить", - выразил мнение ziq.

"Не нужно забывать, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях", - добавил tarou.

Главный военно-морской парад прошел 26 июля в акватории Кронштадта . На нем представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Парады также прошли в других городах России.