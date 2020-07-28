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Японские читатели оценили парад в честь Дня ВМФ России
Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России. Публикация вызвала активный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:13
россия
кронштадт
япония
санкт-петербург
вмф рф
в мире
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На самом деле, к сожалению, Японский флот сильнее, чем все наши флоты вместе взятые. 4 вертолётоносца, 30 эсминцев в строю. Единственное, подводных лодок ракетоносцев у них нет. Если бы не ядерное оружие, они бы давно Курилы отняли, нам даже ответить было бы сложно.
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Пургу не несите! Все это, в случае конфликта, пойдет под воду за считанные минуты!
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россия
япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, кронштадт, япония, санкт-петербург, вмф рф, в мире

Японские читатели оценили парад в честь Дня ВМФ России

01:48 28.07.2020 (обновлено: 12:13 28.07.2020)
55011
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПарусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге
Парусный линейный корабль Полтава и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
26 июля, 11:23
Путин заявил о росте уровня оснащения Военно-морского флота России
"Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно!" – написал пользователь kitan.
"Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у нее значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается "взять" новейшими военными разработками", – отметил tet.
"Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды — это серьезно. Их ничем не остановить", - выразил мнение ziq.
"Не нужно забывать, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях", - добавил tarou.
Главный военно-морской парад прошел 26 июля в акватории Кронштадта. На нем представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Парады также прошли в других городах России.
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Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
27 июля, 13:48
Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФПразднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.
6001844320
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РоссияКронштадтЯпонияСанкт-ПетербургВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
На самом деле, к сожалению, Японский флот сильнее, чем все наши флоты вместе взятые. 4 вертолётоносца, 30 эсминцев в строю. Единственное, подводных лодок ракетоносцев у них нет. Если бы не ядерное оружие, они бы давно Курилы отняли, нам даже ответить было бы сложно.
28 июля, 01:59
Max Giz
12915622187
Пургу не несите! Все это, в случае конфликта, пойдет под воду за считанные минуты!
28 июля, 02:17
Maxim Parshelist
1188731045
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