Гомер стал Золушкой в первом отрывке из 32-го сезона "Симпсонов"

В коротком ролике Гомер Симпсон выходит из кареты в виде тыквы, упавшей на землю, и объявляет, что он "диснеевская принцесса". Какая именно, не сообщается, но шоураннеры явно сделали отсылку на Золушку. Гомер одет в платье и туфли, напоминающие наряд главной героини из одноименного мультфильма 1950-го года.