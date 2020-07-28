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https://ria.ru/20200728/1574994758.html
Гомер стал Золушкой в первом отрывке из 32-го сезона "Симпсонов"
На онлайн-конференции, прошедшей в рамках виртуального фестиваля Comic-Con на YouTube, создатели анимационного сериала "Симпсоны" показали отрывок из нового,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company, youtube

Гомер стал Золушкой в первом отрывке из 32-го сезона "Симпсонов"

03:07 28.07.2020
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. На онлайн-конференции, прошедшей в рамках виртуального фестиваля Comic-Con на YouTube, создатели анимационного сериала "Симпсоны" показали отрывок из нового, 32-сезона. На нем главный персонаж Гомер появляется в образе принцессы из мультфильмов студии Disney.
В коротком ролике Гомер Симпсон выходит из кареты в виде тыквы, упавшей на землю, и объявляет, что он "диснеевская принцесса". Какая именно, не сообщается, но шоураннеры явно сделали отсылку на Золушку. Гомер одет в платье и туфли, напоминающие наряд главной героини из одноименного мультфильма 1950-го года.
На конференции также продемонстрировали отрывок из ежегодного эпизода "Симпсонов", посвященного Хэллоуину (17:55). На нем он съедает за пультом управления ядерным реактором огромное количество конфет и индейку.
В феврале этого года стало известно о том, что сериал, в котором высмеивают все аспекты американской жизни, продлили на 32-й сезон. Ожидается, что его выход состоится этой осенью. Серии будут транслироваться на платформе Disney +.
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