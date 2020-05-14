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Культура
2020-05-14T04:52
https://ria.ru/20200514/1571401201.html
Кейт Бланшетт появится в финальной серии "Симпсонов"
https://cdn21.img.ria.ru/images/152015/60/1520156056_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_56583ebd9f987ab8d7ab3f10a3d82697.jpg
РИА Новости

Кейт Бланшетт появится в финальной серии "Симпсонов"

04:51 14.05.2020 (обновлено: 04:52 14.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЧлен жюри, актриса Кейт Бланшетт на фотоколле в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
Член жюри, актриса Кейт Бланшетт на фотоколле в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кейт Бланшетт будет озвучивать гостевого персонажа в финальной серии 31-го сезона "Симпсонов", сообщает NME.
Этот эпизод под названием The Way of the Dog ("Путь собаки") о трагическом прошлом маленького помощника Санты (любимого пса знаменитого семейства) покажут 17 мая на телеканале Fox в США.
В 31-сезоне гостями сериала были также Джейсон Момоа и Билли Портер.
В феврале стало известно, что шоу продлили на 32-ой сезон.
На карантине создатели "Симпсонов" вошли в положение зрителей и 19 апреля показали серию, которая начиналась с путешествий в виртуальной реальности.
Мультфильм также можно смотреть на платформе Disney+.
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