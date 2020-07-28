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Всемирный день борьбы с гепатитом
Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:03
всемирный день борьбы с гепатитом
справки
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всемирный день борьбы с гепатитом, справки

Всемирный день борьбы с гепатитом

04:03 28.07.2020
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthБраслет с надписью "Нет гепатита" во время мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с гепатитом в Лондоне
Браслет с надписью Нет гепатита во время мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с гепатитом в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day).
Он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения.
Впервые Всемирный день борьбы с гепатитом был проведен в 2011 году. С инициативой проведения этого дня выступил Международный альянс по борьбе с гепатитом (World Hepatitis Alliance, WHA). В альянс входит более 290 организаций из более 90 стран мира.
Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии профессор Баруха Самюэля Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), открывшего вирус гепатита В.
Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.
Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. В зависимости от типа гепатита люди могут заразиться либо от инфицированных жидкостей организма, либо от зараженных пищевых продуктов и воды.
Инфицирование типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а в случае гепатита B и C – также при незащищенном половом контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B.
Типы A и E обычно передаются через зараженную воду или пищевые продукты и тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.
Острая инфекция может протекать с такими симптомами, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.
Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев могут протекать бессимптомно. Значительная часть людей, инфицированных этими вирусами, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о заболевании, они могут передавать его другим людям.
Инфекции гепатита В и С могут стать хроническими и приводить к развитию цирроза и рака печени.
По данным ВОЗ, гепатитом B или C в мире инфицировано 325 миллионов, ежегодно эта болезнь уносит жизни 1,4 миллиона человек. По уровню смертности данная инфекционная болезнь стоит на втором месте после туберкулеза, а число людей, инфицированных гепатитом, в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных.
В ВОЗ отмечают, что, несмотря на программы по лечению, количество заразившихся гепатитом в мире не снижается достаточно быстро. Это связано с ростом новых очагов заболевания и низким уровнем здравоохранения.
По оценкам ВОЗ, на первом месте по гепатиту в настоящее время находится Пакистан, где заражено свыше 10 миллионов человек. На втором месте Китай, далее следует Египет. На четвертом месте США и РФ.
В настоящее время в мире множество людей живут с вирусным гепатитом, не зная, что они больны. В связи этим в 2020 году тема Всемирного дня борьбы с гепатитом – "Найти пропавшие миллионы" (Find the Missing Millions).
В мае 2016 года 194 государства-члена ВОЗ приняли решение – искоренить вирусные гепатиты к 2030 году. В ходе 69-го заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения – высшего руководящего органа ВОЗ – делегаты приняли "Глобальную стратегию по вирусным гепатитам". Главная цель стратегии – полностью искоренить к 2030 году вирусные гепатиты В и С во всем мире. Кроме того, документ включает в себя ряд задач по профилактике и лечению вирусных гепатитов. В случае их выполнения количество смертельных исходов, вызванных вирусными гепатитами, сократится на 65%, а охват лечением увеличится до 80%. Таким образом, к 2030 году во всем мире будет спасено более семи миллионов жизней.
В России с гепатитом, по оценкам специалистов, живет более пяти миллионов человек. В 2018 году было выявлено около 62 тысяч случаев хронических гепатитов. Из них почти 78% пришлись на хронический гепатит C, остальные – на хронический гепатит B.
С 2009 года заболеваемость хроническим гепатитом С в России снизилась на 20%, хроническим гепатитом В – более чем на 35%.
По данным Роспотребнадзора, в 2018 году заболеваемость хроническими формами гепатита В и хроническим гепатитом С в РФ составила 18 и 33 случая на 100 тысяч населения. От цирроза печени, к которому он приводит гепатит В, ежегодно погибает около 10 тысяч человек, от рака печени – около 1,5 тысячи. Смертность от цирроза печени, вызванного гепатитом С, составляет порядка 14 тысяч человек в год, от рака печени – около 1,6 тысячи человек.
Основной пик заболеваемости приходится на возрастную группу 35-49 лет, и далее он смещается в сторону более старших возрастных групп. Это является неблагоприятным прогностическим фактором в отношении исходов болезни, поскольку в возрастной группе старше 40 лет повышаются скорость прогрессирования болезни, формирования цирроза печени и развития рака печени. При этом среди людей 20-29 лет заболеваемость снижается, что говорит об улучшении эпидемиологической ситуации.
Основными мерами профилактики гепатита А и Е являются санитарно-гигиенические мероприятия. Иммунизации против вирусного гепатита А, в первую очередь, подлежат группы высокого риска инфицирования.
В 1982 году против гепатита B была разработана вакцина, которая в настоящее время включена в национальный календарь прививок в 183 странах, в том числе и в России. Ее эффективность для предупреждения инфекции и развития хронической болезни, а также рака печени из-за гепатита В – составляет более 95%.
Россия является мировым лидером по вакцинации от гепатита В. От этого вируса привито более 100 миллионов россиян.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Всемирный день борьбы с гепатитомСправки
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