Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим Курбан-байрамом

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поздравил президента Турции и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении.

Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения, один из главных в мусульманском календаре. Его празднование продолжается три дня, в этом году начало праздника приходится на 31 июля.