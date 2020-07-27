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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200727/1575012973.html
Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим Курбан-байрамом
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:49
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
курбан-байрам
владимир путин
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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новости - религия и мировоззрение, курбан-байрам, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, общество

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим Курбан-байрамом

21:48 27.07.2020 (обновлено: 21:49 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поздравил президента Турции и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении.
Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения, один из главных в мусульманском календаре. Его празднование продолжается три дня, в этом году начало праздника приходится на 31 июля.
В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКурбан-байрамВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОбщество
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