Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим Курбан-байрамом

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поздравил президента Турции и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении.
Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения, один из главных в мусульманском календаре. Его празднование продолжается три дня, в этом году начало праздника приходится на 31 июля.
В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.