https://ria.ru/20200727/1575012802.html
Путин и Эрдоган оценили сотрудничество в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дали положительную оценку сотрудничеству в борьбе с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:39
2020-07-27T21:39
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владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
безопасность
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1
россия
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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