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Путин и Эрдоган оценили сотрудничество в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дали положительную оценку сотрудничеству в борьбе с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:39
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турция
реджеп тайип эрдоган
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Путин и Эрдоган оценили сотрудничество в борьбе с COVID-19

21:39 27.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дали положительную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивались и некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, дана положительная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что позволило принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов", - говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБезопасностьВ мире
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