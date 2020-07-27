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Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:56
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
школы
коронавирусы
сергей кравцов
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школы, коронавирусы, сергей кравцов, общество

Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

21:27 27.07.2020 (обновлено: 21:56 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШкольнице измеряют температуру
Школьнице измеряют температуру
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Традиционные занятия будут. Будет проведена дезинфекция школ, будут использованы определённые средства защиты, термометрии на входе в школах. Мы договорились с министерством здравоохранения, что в течение двух недель с 1 по 14 сентября в каждой школе будет присутствовать медицинский работник", - заявил он в эфире канала "Россия 1".
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Он отметил, что изменения условий будут, но в целом это не скажется на традиционном учебном процессе.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ШколыКоронавирусыСергей КравцовОбщество
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