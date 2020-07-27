https://ria.ru/20200727/1575012416.html
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:27
2020-07-27T21:56
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
школы
коронавирусы
сергей кравцов
общество
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https://ria.ru/20200727/1574990106.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834277_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_a52c38f2688629bc3b8fd3856b260796.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школы, коронавирусы, сергей кравцов, общество