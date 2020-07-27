https://ria.ru/20200727/1575012072.html
В Киеве прошел митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе
Митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе прошел около здания офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:16
2020-07-28T00:05
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https://ria.ru/20200721/1574676216.html
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Предпочитают капитуляцию в Киеве.
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киев
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе прошел около здания офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Акция продолжалась примерно полтора часа, собрались 300-500 человек.
Участники передали в офис президента свои требования, среди которых также "не вступать в сговор с оккупантами".
Перед завершением мероприятия митингующие зажгли несколько дымовых шашек, спели гимн и начали расходиться.
Обстановка в центре Киева
, в том числе возле офиса Зеленского, спокойная.
В Донбассе
27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласованные контактной группой.
Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Командующий объединенными силами Украины
Владимир Кравченко заявил, что противники нарушили перемирие в регионе в первый же день работы допмер.
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики
в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК
) назвало эти заявления провокацией.