В Киеве прошел митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе

Акция националистов в Киеве против перемирия на Донбассе

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе прошел около здания офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Акция продолжалась примерно полтора часа, собрались 300-500 человек.

Участники передали в офис президента свои требования, среди которых также "не вступать в сговор с оккупантами".

Перед завершением мероприятия митингующие зажгли несколько дымовых шашек, спели гимн и начали расходиться.

Обстановка в центре Киева , в том числе возле офиса Зеленского, спокойная.

Донбассе 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласованные контактной группой.

Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что противники нарушили перемирие в регионе в первый же день работы допмер.