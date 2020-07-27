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В Киеве прошел митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе
Митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе прошел около здания офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-28T00:05
ситуация в днр и лнр
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Предпочитают капитуляцию в Киеве.
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киев
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575011454_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_255240c71493ea01e83ef21782542b0d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире

В Киеве прошел митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе

21:16 27.07.2020 (обновлено: 00:05 28.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция националистов в Киеве против перемирия на Донбассе
Акция националистов в Киеве против перемирия на Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе прошел около здания офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Акция продолжалась примерно полтора часа, собрались 300-500 человек.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция националистов в Киеве против перемирия в Донбассе
Акция националистов в Киеве против перемирия на Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Акция националистов в Киеве против перемирия в Донбассе
Участники передали в офис президента свои требования, среди которых также "не вступать в сговор с оккупантами".
Перед завершением мероприятия митингующие зажгли несколько дымовых шашек, спели гимн и начали расходиться.
Обстановка в центре Киева, в том числе возле офиса Зеленского, спокойная.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции в Киеве против перемирия в Донбассе
Участники акции в Киеве против перемирия на Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции в Киеве против перемирия в Донбассе
В Донбассе 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласованные контактной группой.
Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что противники нарушили перемирие в регионе в первый же день работы допмер.
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНКиевВ мире
Популярные комментарии
Предпочитают капитуляцию в Киеве.
27 июля, 21:19
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