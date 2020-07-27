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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-28T00:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

20:59 27.07.2020 (обновлено: 00:54 28.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в новом филиале средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в новом филиале средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
В понедельник он на брифинге сказал, что будущий учебный год должен начаться в традиционной форме, все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей. По его словам, вспышек заболеваний в конце учебного года в школах РФ не было.
"Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы, но понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла ставится здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодняшний день каких-то серьезных опасений у нас нет. Поэтому традиционные линейки, традиционное 1 сентября проведем", - отметил Кравцов в эфире канала "Россия 1".
Он отметил, что было перестроено обеспечение школ, но переход на дистанционное обучение на постоянной основе не планируется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Вчера, 14:26
Минпросвещения РФ планирует обеспечить Wi-Fi в школах
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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