Германия ввела обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну

В Британии объяснили введение карантина для прибывающих из Испании

В Британии объяснили введение карантина для прибывающих из Испании

Распоряжение вступает в силу со следующей недели, тестирование будет бесплатным. Как поясняла на прошлой неделе Калайчи, организацию точек тестирования и оплату работы персонала возьмут на себя региональные правительства.