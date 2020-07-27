Германия ввела обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну

БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан распорядился ввести обязательное тестирование на коронавирус для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска.
Вопрос соблюдения мер безопасности при возвращения в Германию из-за границы в последние недели активно обсуждается в связи с сезоном отпусков, пиком которого в ФРГ считается август. О том, что тестирование могут сделать обязательным, сообщила на прошлой неделе сенатор по здравоохранению Берлина Делик Калайчи. Окончательное решение было принято в понедельник по итогам видеоконференции министров здравоохранения регионов и федерального министра Шпана.
"Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан", - написал Шпан в Twitter по итогам совещания.
Распоряжение вступает в силу со следующей недели, тестирование будет бесплатным. Как поясняла на прошлой неделе Калайчи, организацию точек тестирования и оплату работы персонала возьмут на себя региональные правительства.
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