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Германия ввела обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан распорядился ввести обязательное тестирование на коронавирус для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:24
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коронавирус covid-19
йенс шпан
коронавирусы
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коронавирус covid-19, йенс шпан, коронавирусы, германия, общество

Германия ввела обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну

19:24 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов Тест полоски в лаборатории
 Тест полоски в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан распорядился ввести обязательное тестирование на коронавирус для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска.
Вопрос соблюдения мер безопасности при возвращения в Германию из-за границы в последние недели активно обсуждается в связи с сезоном отпусков, пиком которого в ФРГ считается август. О том, что тестирование могут сделать обязательным, сообщила на прошлой неделе сенатор по здравоохранению Берлина Делик Калайчи. Окончательное решение было принято в понедельник по итогам видеоконференции министров здравоохранения регионов и федерального министра Шпана.
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"Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан", - написал Шпан в Twitter по итогам совещания.
Распоряжение вступает в силу со следующей недели, тестирование будет бесплатным. Как поясняла на прошлой неделе Калайчи, организацию точек тестирования и оплату работы персонала возьмут на себя региональные правительства.
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