ДНР обвинила Киев в организации инфокампании по дестабилизации в Донбассе

На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке

В ведомстве пояснили, что в сводке штаба операции объединенных сил Украины говорится о двух нарушениях режима прекращения огня якобы со стороны ДНР. Один из таких фактов был зафиксирован ночью 27 июля в районе населенного пункта Водяное, второй в обеденное время в районе населенного пункта Ленинское на горловском направлении. В ДНР оба факта опровергли и отметили, что в районе Горловки в указанное Киевом время нарушения велись ремонтно-восстановительные работы на участке трубопровода, поврежденного обстрелом. На тот момент на месте находились зеркальные патрули СММ ОБСЕ и оперативная группа ДНР в СЦКК, которые зафиксировали соблюдение полного режима тишины. Восстановление водовода проходило в штатном режиме.

"Украинская сторона развернула информационную кампанию по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения. Несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня со стороны Народной милиции ДНР, представители официального Киева продолжают нагнетать обстановку и заявлять о новых выдуманных нарушениях перемирия", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК выразили уверенность в том, что подобные обвинения Киева продолжатся, итогом этого может стать приказ украинским силовикам на открытие огня в сторону ДНР.

"Отметим, что с нашей стороны контроль соблюдения договоренностей по реализации всех дополнительных мер выполняется в полном объеме по всей линии соприкосновения", - сказал представитель ведомства.