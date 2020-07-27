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ДНР обвинила Киев в организации инфокампании по дестабилизации в Донбассе
Киев развернул информационную кампанию по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:29
ситуация в днр и лнр
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вооруженный конфликт на востоке украины
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, смм обсе, сцкк, вооруженный конфликт на востоке украины, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

ДНР обвинила Киев в организации инфокампании по дестабилизации в Донбассе

19:29 27.07.2020
644
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНа месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Киев развернул информационную кампанию по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ведомстве пояснили, что в сводке штаба операции объединенных сил Украины говорится о двух нарушениях режима прекращения огня якобы со стороны ДНР. Один из таких фактов был зафиксирован ночью 27 июля в районе населенного пункта Водяное, второй в обеденное время в районе населенного пункта Ленинское на горловском направлении. В ДНР оба факта опровергли и отметили, что в районе Горловки в указанное Киевом время нарушения велись ремонтно-восстановительные работы на участке трубопровода, поврежденного обстрелом. На тот момент на месте находились зеркальные патрули СММ ОБСЕ и оперативная группа ДНР в СЦКК, которые зафиксировали соблюдение полного режима тишины. Восстановление водовода проходило в штатном режиме.
"Украинская сторона развернула информационную кампанию по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения. Несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня со стороны Народной милиции ДНР, представители официального Киева продолжают нагнетать обстановку и заявлять о новых выдуманных нарушениях перемирия", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК выразили уверенность в том, что подобные обвинения Киева продолжатся, итогом этого может стать приказ украинским силовикам на открытие огня в сторону ДНР.
Украинский военный
Вчера, 16:05
В ДНР заявили, что Киев не опубликовал приказ о перемирии в Донбассе
"Отметим, что с нашей стороны контроль соблюдения договоренностей по реализации всех дополнительных мер выполняется в полном объеме по всей линии соприкосновения", - сказал представитель ведомства.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в понедельник. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСММ ОБСЕСЦККВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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