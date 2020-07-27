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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1575006519.html
Эпидемиолог призвал не паниковать из-за нового типа вируса во Вьетнаме
Поводов для паники из-за коронавируса во Вьетнаме пока нет, в России сохраняются ограничения, а определить, действительно ли во Вьетнаме распространяется новый... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:35
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дананг
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помнится, призывали и после Ухани не паниковать..... а потом самоизоляция и тп.... не проще ли просто закрыть границы, а приезжающих из-за бугра засунуть в жёсткий карантин на 2 недели? тогда весь народ не надо сажать на всякие изоляции и голодный паёк.....
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дананг, вьетнам, в мире

Эпидемиолог призвал не паниковать из-за нового типа вируса во Вьетнаме

18:35 27.07.2020
4587
© РИА Новости / Сергей РусановНячанг, Вьетнам
Нячанг, Вьетнам
© РИА Новости / Сергей Русанов
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поводов для паники из-за коронавируса во Вьетнаме пока нет, в России сохраняются ограничения, а определить, действительно ли во Вьетнаме распространяется новый тип коронавируса, можно будет только после расшифровки последовательности генома вируса, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Пока поводов для паники абсолютно никаких нет… О происхождении того или иного вида или о мутации штамма можно говорить, только когда будет полногеномное секвенирование", - рассказал РИА Новости Горелов.
Он пояснил, что определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или тот же самый вирус, что был изначально.
Полное геномное секвенирование вируса не требует значительного времени, все зависит от того, как оснащены вьетнамские коллеги, уточнил Горелов.
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Стоит насторожиться? РФ проверит данные о новом типе COVID во Вьетнаме
Он отметил, что в России сохраняются ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса, регулярного транспортного сообщения с Вьетнамом нет, меры санитарного контроля в аэропортах, даже в случае открытия границ, будут соблюдаться.
Ранее в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ДанангВьетнамВ мире
Популярные комментарии
помнится, призывали и после Ухани не паниковать..... а потом самоизоляция и тп.... не проще ли просто закрыть границы, а приезжающих из-за бугра засунуть в жёсткий карантин на 2 недели? тогда весь народ не надо сажать на всякие изоляции и голодный паёк.....
27 июля, 19:05
Sergey Ovchinnikov
3100002
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