Эпидемиолог призвал не паниковать из-за нового типа вируса во Вьетнаме

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поводов для паники из-за коронавируса во Александр Горелов. Поводов для паники из-за коронавируса во Вьетнаме пока нет, в России сохраняются ограничения, а определить, действительно ли во Вьетнаме распространяется новый тип коронавируса, можно будет только после расшифровки последовательности генома вируса, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН

"Пока поводов для паники абсолютно никаких нет… О происхождении того или иного вида или о мутации штамма можно говорить, только когда будет полногеномное секвенирование", - рассказал РИА Новости Горелов.

Он пояснил, что определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или тот же самый вирус, что был изначально.

Полное геномное секвенирование вируса не требует значительного времени, все зависит от того, как оснащены вьетнамские коллеги, уточнил Горелов.

Он отметил, что в России сохраняются ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса, регулярного транспортного сообщения с Вьетнамом нет, меры санитарного контроля в аэропортах, даже в случае открытия границ, будут соблюдаться.

Ранее в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.

Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.