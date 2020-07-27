https://ria.ru/20200727/1575005468.html
РПЦ: упоминание о Боге в конституции подтверждает выбор крестителя Руси
Принятие поправки о Боге в конституцию России является подтверждением выбора святого князя Владимира о крещении Руси, заявил в понедельник заместитель... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:20
2020-07-27T18:55
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Арсений Новиков
Грузин и тут влез. в Конституции не говорится о Православии. Бог он общий для всех религий. Не надо разжигать межконфессиональную рознь. Как говорится - помолчи, за умного сойдёшь...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Принятие поправки о Боге в конституцию России является подтверждением выбора святого князя Владимира о крещении Руси, заявил в понедельник заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
"Я рассматриваю эту конституционную норму (упоминание о Боге – ред.) как подтверждение того выбора, который сделал князь Владимир в X веке", - сказал Кипшидзе во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
По его словам, иногда у людей складывается впечатление, что достаточно того выбора, который совершил князь Владимир. "Нет, мы должны утверждать этот выбор в нашей повседневной жизни нашими делами, которые должны быть достойны нашего великого предка", - подчеркнул представитель Русской церкви.
Упоминание Бога в Конституции, по его мнению, свидетельствует о ценности крещения князя Владимира и крещения Руси для всей тысячелетней истории России. "Это результат многолетнего свидетельства Русской православной церкви и всех, кто ее поддерживал, о том, чтобы утвердить этот праздник (День крещения Руси – ред.), сделать крещение Владимира краеугольным камнем существования нашего государства и общества", - подытожил Кипшидзе.