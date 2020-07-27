РПЦ: упоминание о Боге в конституции подтверждает выбор крестителя Руси

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Принятие поправки о Боге в конституцию России является подтверждением выбора святого князя Владимира о крещении Руси, заявил в понедельник заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.

"Я рассматриваю эту конституционную норму (упоминание о Боге – ред.) как подтверждение того выбора, который сделал князь Владимир в X веке", - сказал Кипшидзе во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

По его словам, иногда у людей складывается впечатление, что достаточно того выбора, который совершил князь Владимир. "Нет, мы должны утверждать этот выбор в нашей повседневной жизни нашими делами, которые должны быть достойны нашего великого предка", - подчеркнул представитель Русской церкви.