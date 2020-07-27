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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1575005270.html
В РАН назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19
Массовую вакцинацию жителей России и других стран от коронавируса необходимо начинать не ранее 2021 года, заявил глава Российской академии наук Александр... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
михаил мишустин
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200722/1574702327.html
Сергеев, чего тянуть? Ждёт вторую волну карантина и новые ограничительные мероприятия осенью? Вакцина доказала свою безопасность и эффективность - скорее давайте её народу! Пора заканчивать с этим чудовищным безобразием, которое принёс человечеству коронавирус! Какие-то одиночные осложнения, возможно, будут - они бывают при любой вакцинации. Но это не повод продолжать растягивать во времени катастрофу и терять тысячи жизней! Скорее давайте вакцину!!!
54
Уже известно, что с сентября по февраль будет новая самоизоляция...
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378807_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a712801380e0c98989b9f420bac5e269.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, михаил мишустин, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В РАН назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19

18:17 27.07.2020 (обновлено: 19:37 27.07.2020)
11052
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗабор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Массовую вакцинацию жителей России и других стран от коронавируса необходимо начинать не ранее 2021 года, заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев.
"Конечно, в плане всяких мобилизационных решений, что нужно очень быстро что-то сделать для того, чтобы защитить группу риска, защитить врачей, которые работают в красной зоне, конечно, можно действовать быстрее. Но в целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения в десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время не быстрое. Я бы сказал - если все будет нормально, как мы планируем, как это планируется в других странах, крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года", — сказал он журналистам.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Вчера, 00:12Распространение нового коронавируса
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Ученый напомнил, что проверка препарата и получение доказательств того, что он защищает человека от инфекции, например, в течение года, требует времени.
"Я тут занимаю консервативные позиции и предпочитал быть более осторожным в плане прогнозов, что у нас уже вот-вот появится панацея и будет общая вакцинация населения. Разработка вакцин — дело очень долгое. <...> По крайней мере в течение полугода вы должны наблюдать, что происходит с теми антителами, которые спровоцировала вакцинация", — добавил Сергеев.
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22 июля, 11:23Распространение нового коронавируса
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Как отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, четыре российских препарата от SARS-CoV-2 уже доказали свою безопасность. В разработке вакцины заняты все отечественные научно-исследовательские учреждения, а также Министерство образования и науки, Мминистерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор.
По словам министра здравоохранения Михаил Мурашко, вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
469831757
Обсудить 13
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоМихаил МишустинРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Сергеев, чего тянуть? Ждёт вторую волну карантина и новые ограничительные мероприятия осенью? Вакцина доказала свою безопасность и эффективность - скорее давайте её народу! Пора заканчивать с этим чудовищным безобразием, которое принёс человечеству коронавирус! Какие-то одиночные осложнения, возможно, будут - они бывают при любой вакцинации. Но это не повод продолжать растягивать во времени катастрофу и терять тысячи жизней! Скорее давайте вакцину!!!
27 июля, 18:43
Руслан Тлеуж
13120335
Уже известно, что с сентября по февраль будет новая самоизоляция...
27 июля, 19:16
БНБабушкин Негодник
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