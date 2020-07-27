https://ria.ru/20200727/1575005270.html
В РАН назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19
Массовую вакцинацию жителей России и других стран от коронавируса необходимо начинать не ранее 2021 года, заявил глава Российской академии наук Александр... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:17
2020-07-27T19:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
михаил мишустин
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378807_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a712801380e0c98989b9f420bac5e269.jpg
https://ria.ru/20200727/1574953697.html
https://ria.ru/20200722/1574702327.html
Руслан Тлеуж
Сергеев, чего тянуть? Ждёт вторую волну карантина и новые ограничительные мероприятия осенью? Вакцина доказала свою безопасность и эффективность - скорее давайте её народу! Пора заканчивать с этим чудовищным безобразием, которое принёс человечеству коронавирус! Какие-то одиночные осложнения, возможно, будут - они бывают при любой вакцинации. Но это не повод продолжать растягивать во времени катастрофу и терять тысячи жизней! Скорее давайте вакцину!!!
54
Бабушкин Негодник
Уже известно, что с сентября по февраль будет новая самоизоляция...
33
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378807_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a712801380e0c98989b9f420bac5e269.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378807_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_a2112788e244abb459627b8e229526bf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378807_420:0:1500:1080_1400x0_80_0_0_5d33bd202078f78934b7f1c0c5546866.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, михаил мишустин, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости.
Массовую вакцинацию жителей России и других стран от коронавируса необходимо начинать не ранее 2021 года, заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев
.
"Конечно, в плане всяких мобилизационных решений, что нужно очень быстро что-то сделать для того, чтобы защитить группу риска, защитить врачей, которые работают в красной зоне, конечно, можно действовать быстрее. Но в целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения в десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время не быстрое. Я бы сказал - если все будет нормально, как мы планируем, как это планируется в других странах, крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года", — сказал он журналистам.
Ученый напомнил, что проверка препарата и получение доказательств того, что он защищает человека от инфекции, например, в течение года, требует времени.
"Я тут занимаю консервативные позиции и предпочитал быть более осторожным в плане прогнозов, что у нас уже вот-вот появится панацея и будет общая вакцинация населения. Разработка вакцин — дело очень долгое. <...> По крайней мере в течение полугода вы должны наблюдать, что происходит с теми антителами, которые спровоцировала вакцинация", — добавил Сергеев.
Как отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин
, четыре российских препарата от SARS-CoV-2 уже доказали свою безопасность. В разработке вакцины заняты все отечественные научно-исследовательские учреждения, а также Министерство образования и науки, Мминистерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор
.
По словам министра здравоохранения Михаил Мурашко
, вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.