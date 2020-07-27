В РАН назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19

"Конечно, в плане всяких мобилизационных решений, что нужно очень быстро что-то сделать для того, чтобы защитить группу риска, защитить врачей, которые работают в красной зоне, конечно, можно действовать быстрее. Но в целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения в десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время не быстрое. Я бы сказал - если все будет нормально, как мы планируем, как это планируется в других странах, крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года", — сказал он журналистам.