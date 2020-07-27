Таджикистан проверяет данные о ликвидированном в Подмосковье террористе

ДУШАНБЕ, 27 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецслужбы Таджикистана проверяют информацию о подозреваемом в попытке совершения теракта в Москве Одиле Каюмове, ликвидированном в понедельник в подмосковных Химках.
"Мы проверяем информацию о гражданине Одиле Каюмове, подозреваемом в попытке совершения теракте в Москве и уничтоженного при сопротивлении, на предмет его принадлежности к гражданству Таджикистана", - сообщил РИА Новости информированный источник в спецслужбах Таджикистана.
По его словам, после проверки спецслужбы смогут дать дополнительную информацию по этому вопросу.
Как ранее сообщали ФСБ и СК РФ, уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Предполагаемого террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам. По данным следствия, он был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии. Ведется поиск возможных соучастников.