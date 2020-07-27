Таджикистан проверяет данные о ликвидированном в Подмосковье террористе

"Мы проверяем информацию о гражданине Одиле Каюмове, подозреваемом в попытке совершения теракте в Москве и уничтоженного при сопротивлении, на предмет его принадлежности к гражданству Таджикистана", - сообщил РИА Новости информированный источник в спецслужбах Таджикистана.