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Таджикистан проверяет данные о ликвидированном в Подмосковье террористе
Спецслужбы Таджикистана проверяют информацию о подозреваемом в попытке совершения теракта в Москве Одиле Каюмове, ликвидированном в понедельник в подмосковных... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:41
следственный комитет россии (ск рф)
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москва
таджикистан
сирия
безопасность
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, таджикистан, сирия, безопасность, происшествия

Таджикистан проверяет данные о ликвидированном в Подмосковье террористе

17:41 27.07.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкТеррорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
ДУШАНБЕ, 27 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецслужбы Таджикистана проверяют информацию о подозреваемом в попытке совершения теракта в Москве Одиле Каюмове, ликвидированном в понедельник в подмосковных Химках.
"Мы проверяем информацию о гражданине Одиле Каюмове, подозреваемом в попытке совершения теракте в Москве и уничтоженного при сопротивлении, на предмет его принадлежности к гражданству Таджикистана", - сообщил РИА Новости информированный источник в спецслужбах Таджикистана.
По его словам, после проверки спецслужбы смогут дать дополнительную информацию по этому вопросу.
Как ранее сообщали ФСБ и СК РФ, уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Предполагаемого террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам. По данным следствия, он был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии. Ведется поиск возможных соучастников.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваТаджикистанСирияБезопасностьПроисшествия
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