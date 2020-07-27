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В Таджикистане выявили 43 новых случая коронавируса за сутки
В Таджикистане за последние сутки было зарегистрировано 43 новых случая COVID-19 и один летальный случай, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:31
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таджикистан, в мире

В Таджикистане выявили 43 новых случая коронавируса за сутки

17:31 27.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДУШАНБЕ, 27 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане за последние сутки было зарегистрировано 43 новых случая COVID-19 и один летальный случай, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты.
"В Таджикистане по состоянию на вечер 27 июля число инфицированных COVID-19 достигло 7235 человек, что на 43 больше, чем в минувшее воскресенье, зафиксирован один летальный случай", - сказал собеседник агентства. По его словам, до настоящего времени в стране было вылечено 6028 человек, или 83,3% от числа инфицированных коронавирусом. Число умерших от этого заболевания в стране достигло 60 человек.
"За последние сутки под медицинским наблюдением находились 86 человек, а 58 - были выписаны из медучреждений после излечения", - сказали в пресс-центре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
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