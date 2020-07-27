В Таджикистане выявили 43 новых случая коронавируса за сутки

"В Таджикистане по состоянию на вечер 27 июля число инфицированных COVID-19 достигло 7235 человек, что на 43 больше, чем в минувшее воскресенье, зафиксирован один летальный случай", - сказал собеседник агентства. По его словам, до настоящего времени в стране было вылечено 6028 человек, или 83,3% от числа инфицированных коронавирусом. Число умерших от этого заболевания в стране достигло 60 человек.