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На северо-западе Москвы восстановили движение трамваев
Движение трамваев восстановили на северо-западе Москвы после инцидента с наклонившимся на контактную сеть деревом, сообщает пресс-служба столичного департамента РИА Новости, 27.07.2020
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москва, общество

На северо-западе Москвы восстановили движение трамваев

17:29 27.07.2020
97
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение трамваев восстановили на северо-западе Москвы после инцидента с наклонившимся на контактную сеть деревом, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что на Авиационной улице у дома 17 на контактную сеть наклонилось дерево, из-за чего задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30, 31 .
"Движение трамваев на Авиационной улице восстановили", - говорится в сообщении Telegram-канале департамента.
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