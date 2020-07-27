В трех районах Ульяновской области откроют кафе и рестораны

САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Кафе и рестораны, закрытые из-за пандемии коронавируса, могут возобновить работу в трех районах Ульяновской области, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"В муниципальных образованиях, которые фактически находятся на третьем этапе снятия ограничений, предлагается открыть организации общественного питания. Это Базарносызганский, Кузоватовский и Сурский районы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, еще в четырех муниципалитетах с благополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой - Карсунском, Павловском, Старокулаткинском районах и Ульяновске - общепиту разрешено работать в формате летних веранд. В остальных муниципальных образованиях запрет на работу кафе и ресторанов, за исключением предоставления услуг дистанционно или на вынос, продлен до 25 августа.
Кроме того, в районах с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой разрешат проведение всероссийских и межрегиональных соревнований, в том числе с участием зрителей, но не более 10% от вместимости объекта спорта, а также восстановят работу кинотеатров, тиров, тематических парков и снимут запрет на проведение театрально-концертных мероприятий на открытом воздухе.
В Ульяновской области из-за коронавируса действует режим ограничений, режим самоизоляции в регионе носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий и компаний, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы. Также с 15 июня в Ульяновске и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, работают летние веранды кафе, фитнес-центры и бани.
В Ульяновской области с начала пандемии выявлен 8671 случай заражения коронавирусом, 5933 человека выздоровели, 66 скончались.
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