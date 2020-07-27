В трех районах Ульяновской области откроют кафе и рестораны

"В муниципальных образованиях, которые фактически находятся на третьем этапе снятия ограничений, предлагается открыть организации общественного питания. Это Базарносызганский, Кузоватовский и Сурский районы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районах с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой разрешат проведение всероссийских и межрегиональных соревнований, в том числе с участием зрителей, но не более 10% от вместимости объекта спорта, а также восстановят работу кинотеатров, тиров, тематических парков и снимут запрет на проведение театрально-концертных мероприятий на открытом воздухе.