https://ria.ru/20200727/1574999608.html
В Москве все линии МЦК работают в штатном режиме
Движение на всех линиях Московского центрального кольца идет по графику, несмотря на непогоду, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:07
2020-07-27T17:07
московское центральное кольцо (мцк)
ржд
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московское центральное кольцо (мцк), ржд, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение на всех линиях Московского центрального кольца идет по графику, несмотря на непогоду, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились фото и видео с водой, стекающей по лестнице в подземный переход станции "Ботанический сад".
"Движение на всех линиях в настоящее время осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что станция "Ботанический сад", где ранее были подтопления, тоже работает штатно.
"Ранее на одной из лестниц станции МЦК
"Ботанический сад" с городской территории поступала вода, она была отведена в дренажную систему. Мы на связи с коллегами из РЖД
и попросили их максимально оперативно устранить последствия ливневого дождя. Станция работает штатно", - говорится в сообщении.