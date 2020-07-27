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В Москве все линии МЦК работают в штатном режиме
Движение на всех линиях Московского центрального кольца идет по графику, несмотря на непогоду, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:07
московское центральное кольцо (мцк)
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общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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московское центральное кольцо (мцк), ржд, общество

В Москве все линии МЦК работают в штатном режиме

17:07 27.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМЦК
МЦК
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МЦК. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение на всех линиях Московского центрального кольца идет по графику, несмотря на непогоду, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились фото и видео с водой, стекающей по лестнице в подземный переход станции "Ботанический сад".
"Движение на всех линиях в настоящее время осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что станция "Ботанический сад", где ранее были подтопления, тоже работает штатно.
"Ранее на одной из лестниц станции МЦК "Ботанический сад" с городской территории поступала вода, она была отведена в дренажную систему. Мы на связи с коллегами из РЖД и попросили их максимально оперативно устранить последствия ливневого дождя. Станция работает штатно", - говорится в сообщении.
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Московское центральное кольцо (МЦК)РЖДОбщество
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