В Москве все линии МЦК работают в штатном режиме

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение на всех линиях Московского центрального кольца идет по графику, несмотря на непогоду, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились фото и видео с водой, стекающей по лестнице в подземный переход станции "Ботанический сад".

"Движение на всех линиях в настоящее время осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Отмечается, что станция "Ботанический сад", где ранее были подтопления, тоже работает штатно.