Власти Ленобласти создадут цифровую картотеку с данными жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Власти Ленинградской области сформируют цифровую картотеку с данными на всех зарегистрированных жильцов домов и квартир, соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с муниципальными образованиями.
По его словам, цифровизация картотеки позволит региону упростить получение целого ряда госуслуг для жителей области.
"То, к чему мы стремимся — уйти от лишних бумаг, и получать данные через информационные системы. Но эта система сможет заработать только при 100% наличии всех данных, поэтому муниципалитетам и управляющим компаниям нужно активнее подключаться к этому проекту", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что сведения о регистрационном учете используются для получения пособия с подтверждением критерия нуждаемости, для оформления имущественных сделок, постановки на очередь на жилье, оформления ипотеки, в судах, при реализации жилых помещений с торгов, для оформления опеки и попечительства, жилищных субсидий, сделок купли-продажи жилья.
По словам главы регионов, ряд районов уже передал 100% карт на оцифровку, и теперь их задача полностью перейти на электронный формат — на постоянной основе вносить новые данные в информационную систему.
"Однако, из числа оставшихся 175 тысяч карточек, не внесенных в цифровую картотеку — 134 тысячи приходятся на управляющие компании Всеволожского района, остальные – на Тосненский, Ломоносовский, Выборгский и Кировский районы. В планах завершить передачу данных до октября этого года, а со следующего года вести работу по поквартирному учету уже в едином цифровом пространстве", - отметили в пресс-службе областной администрации.