Власти Ленобласти создадут цифровую картотеку с данными жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Власти Ленинградской области сформируют цифровую картотеку с данными на всех зарегистрированных жильцов домов и квартир, соответствующее поручение дал губернатор региона . Власти Ленинградской области сформируют цифровую картотеку с данными на всех зарегистрированных жильцов домов и квартир, соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с муниципальными образованиями.

По его словам, цифровизация картотеки позволит региону упростить получение целого ряда госуслуг для жителей области.

"То, к чему мы стремимся — уйти от лишних бумаг, и получать данные через информационные системы. Но эта система сможет заработать только при 100% наличии всех данных, поэтому муниципалитетам и управляющим компаниям нужно активнее подключаться к этому проекту", — сказал Дрозденко.

Он отметил, что сведения о регистрационном учете используются для получения пособия с подтверждением критерия нуждаемости, для оформления имущественных сделок, постановки на очередь на жилье, оформления ипотеки, в судах, при реализации жилых помещений с торгов, для оформления опеки и попечительства, жилищных субсидий, сделок купли-продажи жилья.

По словам главы регионов, ряд районов уже передал 100% карт на оцифровку, и теперь их задача полностью перейти на электронный формат — на постоянной основе вносить новые данные в информационную систему.