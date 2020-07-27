Два человека погибли в столкновениях в Багдаде

Столкновения вспыхнули в воскресенье в центре Багдада на площади Тахрир, которую заняли демонстранты, требующие улучшения условий жизни и борьбы с коррупцией.

В Портленде в акциях протеста участвовали несколько сотен человек

В Портленде в акциях протеста участвовали несколько сотен человек

"Столкновения с использованием боевых патронов, резиновых пуль и слезоточивого газа привели к гибели двоих демонстрантов, еще 11 получили ранения, в том числе тяжелые. Пострадали также четверо сотрудников служб безопасности", - говорится в полученном РИА Новости заявлении комиссии. По данным правозащитников, сожжено восемь палаток демонстрантов, занявших площадь.