Два человека погибли в столкновениях в Багдаде

Столкновения вспыхнули в воскресенье в центре Багдада на площади Тахрир, которую заняли демонстранты, требующие улучшения условий жизни и борьбы с коррупцией.
"Столкновения с использованием боевых патронов, резиновых пуль и слезоточивого газа привели к гибели двоих демонстрантов, еще 11 получили ранения, в том числе тяжелые. Пострадали также четверо сотрудников служб безопасности", - говорится в полученном РИА Новости заявлении комиссии. По данным правозащитников, сожжено восемь палаток демонстрантов, занявших площадь.
Премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился немедленно расследовать произошедшее, сообщило иракское информационное агентство INA со ссылкой на официального представителя ВС страны Яхью Расула. Он также заявил, что службы безопасности "получили предельно четкие указания обеспечить защиту демонстрантов", отметив, что существуют силы, заинтересованные в "использовании демонстраций ради других целей, не связанных с требованием обеспечить гарантированные иракской конституцией права".
В октябре прошлого года в Багдаде и ряде центральных и южных провинций страны начались массовые демонстрации с требованием отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни. В результате сопровождавших акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. На фоне волны народных протестов, ставших самыми масштабными с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году, в отставку 30 ноября подал премьер-министр Адель Абд аль-Махди.