Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574999159.html
Два человека погибли в столкновениях в Багдаде
Два человека погибли, 15 получили ранения в иракской столице Багдаде в ходе столкновений демонстрантов с сотрудниками служб безопасности, сообщила в понедельник РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:00
мустафа аль-каземи
адель абд аль-махди
саддам хусейн
багдад (город)
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:73:3284:1920_1400x0_80_0_0_e5f82b64d19bf7ab2f5dab6e7dea3ba9.jpg
https://ria.ru/20200727/1574991289.html
https://ria.ru/20200726/1574935225.html
багдад (город)
ирак
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:73:3284:1920_1400x0_80_0_0_e5f82b64d19bf7ab2f5dab6e7dea3ba9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c3e0d4be99d6bafe3c3740bb7857d23e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_7c24f4b8cf125e386427828a500d0c9c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мустафа аль-каземи, адель абд аль-махди, саддам хусейн, багдад (город), ирак, в мире

Два человека погибли в столкновениях в Багдаде

17:00 27.07.2020
109
© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
БАГДАД, 27 июл - РИА Новости. Два человека погибли, 15 получили ранения в иракской столице Багдаде в ходе столкновений демонстрантов с сотрудниками служб безопасности, сообщила в понедельник Комиссия по правам человека в Ираке.
Столкновения вспыхнули в воскресенье в центре Багдада на площади Тахрир, которую заняли демонстранты, требующие улучшения условий жизни и борьбы с коррупцией.
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
Вчера, 15:31
В Портленде в акциях протеста участвовали несколько сотен человек
"Столкновения с использованием боевых патронов, резиновых пуль и слезоточивого газа привели к гибели двоих демонстрантов, еще 11 получили ранения, в том числе тяжелые. Пострадали также четверо сотрудников служб безопасности", - говорится в полученном РИА Новости заявлении комиссии. По данным правозащитников, сожжено восемь палаток демонстрантов, занявших площадь.
Премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился немедленно расследовать произошедшее, сообщило иракское информационное агентство INA со ссылкой на официального представителя ВС страны Яхью Расула. Он также заявил, что службы безопасности "получили предельно четкие указания обеспечить защиту демонстрантов", отметив, что существуют силы, заинтересованные в "использовании демонстраций ради других целей, не связанных с требованием обеспечить гарантированные иракской конституцией права".
Полиция использует водомет во время акции протеста в Израиле
26 июля, 12:03
На акции протеста в Израиле задержали более десяти человек
В октябре прошлого года в Багдаде и ряде центральных и южных провинций страны начались массовые демонстрации с требованием отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни. В результате сопровождавших акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. На фоне волны народных протестов, ставших самыми масштабными с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году, в отставку 30 ноября подал премьер-министр Адель Абд аль-Махди.
000000
Обсудить 0
Мустафа аль-КаземиАдель Абд аль-МахдиСаддам ХусейнБагдад (город)ИракВ мире
Рекомендуем
На месте раскопок в Крыму
Французские археологи проведут исследования в Крыму
Агенты ФБР в Калифорнии
СМИ сообщили о начале расследования в отношении протестующих в Портленде
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
Пожар в московском СИЗО №6 начался с пекарни
Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта ПолитСтартап
Медведев считает формат G7 устаревшим
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
В московском СИЗО эвакуировали около 600 человек из-за пожара
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Деньги
Власти Губкина объяснили, почему просили у бизнесменов деньги на праздник
Роберт О'Брайен
Белый дом подтвердил COVID-19 у советника Трампа по нацбезопасности
Дмитрий Медведев
Медведев оценил значение G7 на фоне других форматов
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР сомневаются в долгосрочном действии режима прекращения огня
Начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде
Мосгорсуд признал арест экс-главы департамента Минобрнауки законным
Лагерь сирийских беженцев
Таджикистан заявил о присутствии своих граждан в сирийских лагерях
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
Арестантов СИЗО №6 эвакуировали в безопасное место
Дождь в Москве
В пансионате для пожилых в Свиблово затопило цокольный этаж
Пожарный в Якутии
В Якутии второй месяц тушат торфяники возле села Эбях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния