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В Якутии второй месяц тушат торфяники возле села Эбях
Якутяне второй месяц тушат горящие торфяники возле села Эбях Среднеколымского района, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:50
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Якутии второй месяц тушат торфяники возле села Эбях

16:50 27.07.2020
84
© РИА Новости / Александр КряжевПожарный в Якутии
Пожарный в Якутии
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЯКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Якутяне второй месяц тушат горящие торфяники возле села Эбях Среднеколымского района, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Как отметили в кабмине, в селе Эбях возобновился ранее локализованный лесной пожар.
"Мы еще с прошлого месяца тушим пожары. Они постепенно приближаются к селу. Сейчас ближайшая термоточка горит в 6 километрах. Это пожар, который мы ранее локализовали. Он возобновился из-за сильного пожара... У нас почва с торфом, потому горит под землей и очень трудно потушить… Сгорели 5-6 охотничьих избушек, коневодческая база. На пожаре, который был локализован, а сегодня вспыхнул опять, ранее работали 64 человек. Сейчас пока 31. В настоящий момент готовим вторую смену, которая будет работать по тушению пожара ночью", - приводятся слова главы села Юрия Гуляева.
По данным госкомобеспечения Якутии, в Среднеколымском районе для защиты населенного пункта Алеко-Кюель задействована аэромобильная группировка ГУ МЧС России. На местах пожара возле села Сватай ведется активная работа по локализации очагов и недопущению огня на территорию поселка. Огонь был остановлен у минерализированной полосы в 700 метрах от населенного пункта. Второй пожар, возникший из-за порывистого ветра, направился в западную сторону.
Лесные пожары
Вчера, 14:00
В километре от села Сватай в Якутии местные жители тушат лесной пожар
"К сожалению, из-за сильной задымленности вертолет не всегда может работать. Но ситуация под контролем. Режим ЧС в районе не снимается. Завтра, 28 июля, запланирован вылет вертолета по маршруту Среднеколымск – Сватай. Он доставит группу, в составе которой мобилизованное местное население, работники пожарной части государственной противопожарной службы РС (Я) по Среднеколымскому району", - добавили в кабмине.
Ранее диспетчер ЕДДС Среднеколымского улуса Анатолий Тырылгин сообщил РИА Новости о том, что свыше 150 местных жителей тушат лесной пожар в километре от села Сватай в Якутии.
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Республика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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