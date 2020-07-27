В Якутии второй месяц тушат торфяники возле села Эбях

"Мы еще с прошлого месяца тушим пожары. Они постепенно приближаются к селу. Сейчас ближайшая термоточка горит в 6 километрах. Это пожар, который мы ранее локализовали. Он возобновился из-за сильного пожара... У нас почва с торфом, потому горит под землей и очень трудно потушить… Сгорели 5-6 охотничьих избушек, коневодческая база. На пожаре, который был локализован, а сегодня вспыхнул опять, ранее работали 64 человек. Сейчас пока 31. В настоящий момент готовим вторую смену, которая будет работать по тушению пожара ночью", - приводятся слова главы села Юрия Гуляева.