https://ria.ru/20200727/1574998314.html
В Якутии второй месяц тушат торфяники возле села Эбях
Якутяне второй месяц тушат горящие торфяники возле села Эбях Среднеколымского района, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:50
2020-07-27T16:50
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155700/76/1557007618_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_c2c41e59f248fcf32aec35f6d59de172.jpg
https://ria.ru/20200727/1574982371.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155700/76/1557007618_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_c2c41e59f248fcf32aec35f6d59de172.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155700/76/1557007618_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_6ed7bb41faf27c824142539a89d95de5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155700/76/1557007618_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_ec9ba123b05698ea480003323c3c7cc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЯКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Якутяне второй месяц тушат горящие торфяники возле села Эбях Среднеколымского района, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Как отметили в кабмине, в селе Эбях возобновился ранее локализованный лесной пожар.
"Мы еще с прошлого месяца тушим пожары. Они постепенно приближаются к селу. Сейчас ближайшая термоточка горит в 6 километрах. Это пожар, который мы ранее локализовали. Он возобновился из-за сильного пожара... У нас почва с торфом, потому горит под землей и очень трудно потушить… Сгорели 5-6 охотничьих избушек, коневодческая база. На пожаре, который был локализован, а сегодня вспыхнул опять, ранее работали 64 человек. Сейчас пока 31. В настоящий момент готовим вторую смену, которая будет работать по тушению пожара ночью", - приводятся слова главы села Юрия Гуляева.
По данным госкомобеспечения Якутии
, в Среднеколымском районе для защиты населенного пункта Алеко-Кюель задействована аэромобильная группировка ГУ МЧС
России. На местах пожара возле села Сватай ведется активная работа по локализации очагов и недопущению огня на территорию поселка. Огонь был остановлен у минерализированной полосы в 700 метрах от населенного пункта. Второй пожар, возникший из-за порывистого ветра, направился в западную сторону.
"К сожалению, из-за сильной задымленности вертолет не всегда может работать. Но ситуация под контролем. Режим ЧС в районе не снимается. Завтра, 28 июля, запланирован вылет вертолета по маршруту Среднеколымск – Сватай. Он доставит группу, в составе которой мобилизованное местное население, работники пожарной части государственной противопожарной службы РС (Я) по Среднеколымскому району", - добавили в кабмине.
Ранее диспетчер ЕДДС Среднеколымского улуса Анатолий Тырылгин сообщил РИА Новости о том, что свыше 150 местных жителей тушат лесной пожар в километре от села Сватай в Якутии.