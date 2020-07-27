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Минобрнауки проведет проверку в Лесотехническом университете в Петербурге
Минобрнауки РФ проведет проверку в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени С.М. Кирова, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:49
валерий фальков
санкт-петербург
образование - общество
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валерий фальков, санкт-петербург, образование - общество, общество

Минобрнауки проведет проверку в Лесотехническом университете в Петербурге

16:49 27.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Lipadub / Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова
CC BY-SA 4.0 / Lipadub /
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ проведет проверку в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени С.М. Кирова, сообщается в Telegram-канале министерства.
"В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени С.М. Кирова будет проведена проверка. Такое распоряжение подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут проверены сведения о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, деятельность по использованию и распоряжению федеральным имуществом и деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг с января 2019 года по настоящее время.
Для проверки была сформирована комиссия, проверка пройдет с 27 июля по 28 августа.
Ранее ректор университета Юрий Беленький был отправлен в отставку, врио ректора назначен Сергей Спиридонов. Беленький планировал присоединить университет к Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна, что вызвало протест членов ученого совета и студентов Лесотехнического вуза.
В прошлом году СПЧ обратился к главе Минобрнауки с просьбой сохранить Лесотехнический университет в Санкт-Петербурге. При этом в пресс-службе Минобрнауки РИА Новости сообщали, что пока ведомство не располагает документами, необходимыми для принятия решения о присоединении. Как пояснили в министерстве, решение о реорганизации государственной образовательной организации может быть принято в случае положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Такую оценку можно провести только при наличии в министерстве необходимых документов по присоединению.
Здание министерства образования и науки РФ
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Валерий ФальковСанкт-ПетербургОбразование - ОбществоОбщество
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