Кузнецова рассказала о формате модульных программ по семьеведению

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом ФГОС, вопрос находится на обсуждении.

Ранее омбудсмен заявила РИА Новости, что обучение семейным ценностям может войти модулями в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций в ближайшем будущем, это необходимо для комплексного улучшения положения семей в связи с поправками в Конституцию РФ.

"Мы говорим о необходимости введения этого предмета (семьеведение - ред.) для работы по развитию образовательных проектов, которые доносят традиционные семейные ценности в различных форматах, в том числе и в формате модульной программы... Формат моделей подразумевается как раз в новом ФГОСе. ФГОСы находятся на обсуждении, поэтому пока еще вопрос, как это все может быть. Но то, что это может зайти, – это уже точно", - сказала Кузнецова журналистам.

Кроме того, по данным омбудсмена, около 60% регионов уже ввели семьеведение.

"Я знаю, что есть уже учебник на эту тему, и он сделан в Академии образования", - добавила омбудсмен.

Задача обновить Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".