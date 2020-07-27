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Кузнецова рассказала о формате модульных программ по семьеведению
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом ФГОС, вопрос... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:48
анна кузнецова
образование - общество
общество
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РИА Новости
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анна кузнецова, образование - общество, общество

Кузнецова рассказала о формате модульных программ по семьеведению

16:48 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом ФГОС, вопрос находится на обсуждении.
Ранее омбудсмен заявила РИА Новости, что обучение семейным ценностям может войти модулями в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций в ближайшем будущем, это необходимо для комплексного улучшения положения семей в связи с поправками в Конституцию РФ.
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"Мы говорим о необходимости введения этого предмета (семьеведение - ред.) для работы по развитию образовательных проектов, которые доносят традиционные семейные ценности в различных форматах, в том числе и в формате модульной программы... Формат моделей подразумевается как раз в новом ФГОСе. ФГОСы находятся на обсуждении, поэтому пока еще вопрос, как это все может быть. Но то, что это может зайти, – это уже точно", - сказала Кузнецова журналистам.
Кроме того, по данным омбудсмена, около 60% регионов уже ввели семьеведение.
"Я знаю, что есть уже учебник на эту тему, и он сделан в Академии образования", - добавила омбудсмен.
Задача обновить Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".
Новый проект ФГОС, как ранее отметили в пресс-службе министерства просвещения, не содержит новаций, которые могли бы привести к нагрузке на обучающихся или иным негативным последствиям. Более того, в новых ФГОС закреплены требования, сохраняющие фундаментальный характер образования и укрепляющие межпредметные и внутрипредметные связи.
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