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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200727/1574997720.html
Таджикистан заявил о присутствии своих граждан в сирийских лагерях
Около 500 граждан Таджикистана находятся в лагерях Сирии, 286 из них - женщины и дети, сообщил журналистам таджикистанский министр иностранных дел Сироджиддин... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:43
война в сирии
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война в сирии, таджикистан, сирия, в мире

Таджикистан заявил о присутствии своих граждан в сирийских лагерях

16:43 27.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДУШАНБЕ, 27 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Около 500 граждан Таджикистана находятся в лагерях Сирии, 286 из них - женщины и дети, сообщил журналистам таджикистанский министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин.
Сирии около 500 граждан Таджикистана, в том числе 286 женщин и детей, находятся в лагерях оппозиционных групп, подконтрольных курдам", - сказал он.
По словам Мухриддина, МИД Таджикистана тесно сотрудничает с Сирией в этом направлении. "Посол Таджикистана в Кувейте посещает Сирию и ведет переговоры для возвращения граждан республики с правительством страны и с представителями сирийских оппозиционных (курдских) сил, поскольку часть лагерей находятся на подконтрольных им территориях", - сказал министр.
Он отметил, что в этом вопросе Таджикистан также сотрудничает с ЮНИСЕФ, Международным Красным Крестом, в том числе для определения точного количества своих граждан в лагерях.
"Из-за пандемии коронавируса мы не можем сейчас предпринять меры для их возвращения, вопрос остается открытым. Также отсутствует информация по количеству наших граждан, которые заразились COVID-19 в этих лагерях", – сообщил Мухриддин министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
30 апреля 2019 года из Ирака в Душанбе были доставлены 84 ребенка - дети таджикских боевиков экстремистских групп, находившихся в лагерях или тюрьмах Ирака. Большинство их отцов были убиты в ходе боевых действий, а матери содержатся в иракских тюрьмах за пособничество террористам. Правительство Таджикистана сначала заявило, что эти дети будут возвращены родственникам, однако все были распределены в школы-интернаты и детские дома. В конце июня 2019 года детский омбудсмен Таджикистана Раджабмо Хабибулозода сообщила, что никто из родственников этих детей пока не обращался по вопросу их усыновления.
Душанбе, Таджикистан
Вчера, 13:14
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