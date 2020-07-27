Таджикистан заявил о присутствии своих граждан в сирийских лагерях

По словам Мухриддина, МИД Таджикистана тесно сотрудничает с Сирией в этом направлении. "Посол Таджикистана в Кувейте посещает Сирию и ведет переговоры для возвращения граждан республики с правительством страны и с представителями сирийских оппозиционных (курдских) сил, поскольку часть лагерей находятся на подконтрольных им территориях", - сказал министр.

30 апреля 2019 года из Ирака в Душанбе были доставлены 84 ребенка - дети таджикских боевиков экстремистских групп, находившихся в лагерях или тюрьмах Ирака. Большинство их отцов были убиты в ходе боевых действий, а матери содержатся в иракских тюрьмах за пособничество террористам. Правительство Таджикистана сначала заявило, что эти дети будут возвращены родственникам, однако все были распределены в школы-интернаты и детские дома. В конце июня 2019 года детский омбудсмен Таджикистана Раджабмо Хабибулозода сообщила, что никто из родственников этих детей пока не обращался по вопросу их усыновления.