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В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:42
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом

16:42 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ряд СМИ в понедельник сообщил о предположительном повторном заражении коронавирусом ребенка, проходившего лечение от COVID-19 в клинике СПбГПМУ.
"Официального подтверждения повторного инфицирования у нас нет. Мы можем сказать, что ребенок был госпитализирован второй раз с этим же заболеванием… но не утверждаем, что это повторное заражение", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы университета.
По ее словам, интервал между выпиской ребенка, страдающего тяжелым сопутствующим заболеванием, и его повторной госпитализацией составил 4 дня. "Не исключено, что тестирование показало ошибочный результат", - предположила собеседница агентства.
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Она добавил, что ребенок уже вновь выписан из клиники.
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, комментируя данные СМИ о предполагаемом повторном заражении COVID-19, сообщило, что пока подобные случаи не зафиксированы в мировой медицинской практике.
"В настоящее время случаи якобы повторного заражения новой коронавирусной инфекции требуют дополнительного и более детального изучения, подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире достоверно не описано", - отмечается на сайте ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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