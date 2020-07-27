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В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:42
2020-07-27T16:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ряд СМИ в понедельник сообщил о предположительном повторном заражении коронавирусом ребенка, проходившего лечение от COVID-19 в клинике СПбГПМУ.
"Официального подтверждения повторного инфицирования у нас нет. Мы можем сказать, что ребенок был госпитализирован второй раз с этим же заболеванием… но не утверждаем, что это повторное заражение", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы университета.
По ее словам, интервал между выпиской ребенка, страдающего тяжелым сопутствующим заболеванием, и его повторной госпитализацией составил 4 дня. "Не исключено, что тестирование показало ошибочный результат", - предположила собеседница агентства.
Она добавил, что ребенок уже вновь выписан из клиники.
Управление Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу
, комментируя данные СМИ о предполагаемом повторном заражении COVID-19, сообщило, что пока подобные случаи не зафиксированы в мировой медицинской практике.
"В настоящее время случаи якобы повторного заражения новой коронавирусной инфекции требуют дополнительного и более детального изучения, подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире достоверно не описано", - отмечается на сайте ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.