В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Ряд СМИ в понедельник сообщил о предположительном повторном заражении коронавирусом ребенка, проходившего лечение от COVID-19 в клинике СПбГПМУ.

"Официального подтверждения повторного инфицирования у нас нет. Мы можем сказать, что ребенок был госпитализирован второй раз с этим же заболеванием… но не утверждаем, что это повторное заражение", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы университета.

По ее словам, интервал между выпиской ребенка, страдающего тяжелым сопутствующим заболеванием, и его повторной госпитализацией составил 4 дня. "Не исключено, что тестирование показало ошибочный результат", - предположила собеседница агентства.

Она добавил, что ребенок уже вновь выписан из клиники.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу , комментируя данные СМИ о предполагаемом повторном заражении COVID-19, сообщило, что пока подобные случаи не зафиксированы в мировой медицинской практике.

"В настоящее время случаи якобы повторного заражения новой коронавирусной инфекции требуют дополнительного и более детального изучения, подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире достоверно не описано", - отмечается на сайте ведомства.