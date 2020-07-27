Ребенка убитой супругом петербурженки передали родственникам

Преступление произошло в одном из домов на проспекте Художников в ночь на 27 июля. Задержан супруг убитой, который подозревается в том, что нанес своей супруге несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги. Конечности он спрятал в чемодане, а туловище убитой выбросил из окна квартиры. Мужчина признал вину.