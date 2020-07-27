https://ria.ru/20200727/1574997310.html
Ребенка убитой супругом петербурженки передали родственникам
Ребенка женщины, в жестоком убийстве которой в Петербурге подозревается ее супруг, передали дедушке и бабушке, сообщили РИА Новости в аппарате детского... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:39
2020-07-27T16:39
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости.
Ребенка женщины, в жестоком убийстве которой в Петербурге
подозревается ее супруг, передали дедушке и бабушке, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена города.
"На данный момент ребенок передан родственникам, бабушке с дедушкой, находится с ними. Работают органы опеки", - сказал собеседник агентства.
Преступление произошло в одном из домов на проспекте Художников в ночь на 27 июля. Задержан супруг убитой, который подозревается в том, что нанес своей супруге несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги. Конечности он спрятал в чемодане, а туловище убитой выбросил из окна квартиры. Мужчина признал вину.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода. Возраст ребенка – около двух лет.