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Ребенка убитой супругом петербурженки передали родственникам
Ребенка женщины, в жестоком убийстве которой в Петербурге подозревается ее супруг, передали дедушке и бабушке, сообщили РИА Новости в аппарате детского... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:39
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
санкт-петербург, происшествия

Ребенка убитой супругом петербурженки передали родственникам

16:39 27.07.2020
7292
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Ребенка женщины, в жестоком убийстве которой в Петербурге подозревается ее супруг, передали дедушке и бабушке, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена города.
"На данный момент ребенок передан родственникам, бабушке с дедушкой, находится с ними. Работают органы опеки", - сказал собеседник агентства.
Полиция
Вчера, 15:28
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Преступление произошло в одном из домов на проспекте Художников в ночь на 27 июля. Задержан супруг убитой, который подозревается в том, что нанес своей супруге несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги. Конечности он спрятал в чемодане, а туловище убитой выбросил из окна квартиры. Мужчина признал вину.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода. Возраст ребенка – около двух лет.
Дверь зала судебных заседаний
21 июля, 16:02
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