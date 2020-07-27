Источник раскрыл подробности о предотвращенном в Москве теракте

Ранее в ФСБ и СК рассказали, что уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Его уничтожили при задержании в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь по силовикам.
Во время обыска в арендованной квартире нашли доказательства, что злоумышленник был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии.
В Подмосковье также задержали брата убитого. Именно он начал подозревать, что родственник общается с террористами из Сирии, и заявил в полицию. По его словам, за две недели до этого его брат пропал без вести.
Как сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, пока что уголовное дело возбудили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Идет розыск возможных соучастников.
13 июля, 13:03ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
Предотвращенные в России теракты
С начала лета силовики предотвратили девять терактов в Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае, Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии. На прошлой неделе ФСБ задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае 22 участника ячейки террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России пресекли порядка 160 терактов, в 2019 году — 43.
*Запрещенная в России террористическая организация.