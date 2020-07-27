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Источник раскрыл подробности о предотвращенном в Москве теракте
Ликвидированный в Химках боевик планировал в день спецоперации устроить теракт в парке в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:10
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
химки
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574986147.html
https://ria.ru/20200713/1574270696.html
https://ria.ru/20200616/1573003391.html
на все руки мастера, и строители, и дворники, и водители, и подозреваемые, для всех заинтересованных ведомств
35
Брат получается помог поймать своего брата-террориста. Зачем же тогда его задержали.
33
12
москва
химки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574990734_0:296:1394:1080_1400x0_80_0_0_f5db6f1339705fd6e0610cedaf975358.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, химки, происшествия

Источник раскрыл подробности о предотвращенном в Москве теракте

16:34 27.07.2020 (обновлено: 18:10 27.07.2020)
15583
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкТеррорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ликвидированный в Химках боевик планировал в день спецоперации устроить теракт в парке в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в ФСБ и СК рассказали, что уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Его уничтожили при задержании в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь по силовикам.
Сотрудники ФСБ России
Вчера, 14:43
Посольство Узбекистана выяснит подробности ликвидации террориста в Химках
Во время обыска в арендованной квартире нашли доказательства, что злоумышленник был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии.
В Подмосковье также задержали брата убитого. Именно он начал подозревать, что родственник общается с террористами из Сирии, и заявил в полицию. По его словам, за две недели до этого его брат пропал без вести.
Как сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, пока что уголовное дело возбудили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Идет розыск возможных соучастников.
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
13 июля, 13:03
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

Предотвращенные в России теракты

С начала лета силовики предотвратили девять терактов в Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае, Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии. На прошлой неделе ФСБ задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае 22 участника ячейки террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России пресекли порядка 160 терактов, в 2019 году — 43.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Александр Бортников
16 июня, 14:33
В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году
449182117510
Обсудить 12
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХимкиПроисшествия
Популярные комментарии
на все руки мастера, и строители, и дворники, и водители, и подозреваемые, для всех заинтересованных ведомств
27 июля, 17:53
alex4410qwert
1862009
Брат получается помог поймать своего брата-террориста. Зачем же тогда его задержали.
27 июля, 17:07
АГАнна Гладкова
1657104
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